EN DIRECTE | El Consell de Ministres aprova prorrogar el pagament d'hipoteques i lloguers

El Govern espanyol ha aprovat durant la reunió del Consell de Ministres d'aquest dimarts la pròrroga de diverses mesures econòmiques de contingut social que van tirar endavant durant la pandèmia del Covid-19, com la moratòria d'hipoteques i lloguers i les garanties de protecció per impagament de subministres bàsics.

Aquestes mesures es recollien en l’anomenat “escut social”, posat en marxa per l’executiu durant la fase més aguda de la pandèmia per alleugerar l’impacte econòmic en la població més vulnerable. La vigència de totes elles finalitzava un mes després de l’estat d’alarma.

El Consell de Ministres ha aprovat ampliar fins al 30 de setembre la moratòria d'hipoteques i lloguers i també les mesures de protecció per impagament de subministres bàsics (aigua, llum i gas). En concret, s'ha acordat una pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual, de manera que es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre una pròrroga extraordinària del contracte per un període de sis mesos amb les mateixes condicions. A més, i també fins al 30 de setembre, es dona llum verda a l'ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda per al cas de grans propietaris d'habitatge o empreses públiques.

A més a més, també s'ha aprovat una ampliació del termini de sol·licitud de la moratòria de deute hipotecari, de manera que es pugui sol·licitar fins al 29 de setembre. La intenció és que el seu funcionament sigui seqüencial respecte de la moratòria que el mateix sector bancari ha posat en marxa, és a dir, tres mesos de moratòria legal, als quals s'afegeixen els nou mesos de moratòria del sector bancari.

També s'ha aprovat l'ampliació fins al 30 de setembre del bonus social i la garantia de subministrament d'energia elèctrica, de gas i aigua.

Ajudes al transport

El Consell de Ministres també ha aprovat un reial decret en matèria de transport i mobilitat per un valor de 663 milions d'euros, així com una ampliació de la capacitat d'endeutament de Renfe de fins a 1.000 milions d'euros per compensar la caiguda de la demanda. També ha donat llum verda a destinar 110 milions d'euros a la Societat Estatal d'Infraestructures de Transport Terrestre (Seittsa).