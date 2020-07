L’irlandès Donohoe pren la presidència de l'Eurogrup a Calviño

Espanya s'ha tornat a quedar sense la presidència de l'Eurogrup. El ministre de finances irlandès, el conservador Paschal Donohoe, ha aconseguit aquest dijous els vots necessaris entre els seus dinou homòlegs de l'Eurozona per succeir Mário Centeno. La vicepresidenta espanyola, Nadia Calviño, partia com una de les favorites en la cursa, amb el suport de pesos pesants com Alemanya i França, però finalment la suma l'han acabat aconseguint els països conservadors i el bloc del Benelux –Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg–, que tot i tenir governs liberals han preferit secundar l'irlandès en una votació ajustada que ha necessitat una segona ronda. El luxemburguès Pierre Gramegna s'ha retirat després de la primera votació.

Així, l'últim assalt ha escenificat la divisió europea, amb un duel entre una representant del sud, d'un govern socialista i d'un país gran contra un conservador del nord i d'un país petit. També hi havia la possibilitat de tenir la primera presidenta de l'Eurogrup, en què Calviño és l'única dona. I d'aquesta manera canvia l'equilibri de poders polític i geogràfic a les institucions europees. Mário Centeno formava part d'un govern socialista i del sud europeu, com Calviño, tot el contrari que Donohoe.

L'irlandès passa, doncs, a presidir una de les estructures de les institucions europees que més pes va tenir en l'última crisi econòmica i que ara pot tenir un paper també clau en la gestió econòmica de la pandèmia del coronavirus a la qual la Unió Europea haurà de fer front. Hi ha un fons de recuperació per discutir i detallar, programes de reformes per presentar i condicions per complir en un debat en què Espanya és de l'equip dels més necessitats de consens i solidaritat europea perquè arribin els fons comunitaris.

I amplia encara més la representativitat i influència de la família conservadora, ja que el Partit Popular Europeu es fa amb un altre dels càrrecs clau dins les institucions europees. Cal tenir en compte que una conservadora alemanya (Ursula von der Leyen) presideix la Comissió Europea i que una conservadora francesa (Christine Lagarde) presideix el Banc Central Europeu.

Votació secreta

La votació ha sigut un procés secret i telemàtic. En cap moment s'han fet públics els vots de cada país, en una mostra més de la falta de transparència d'aquest organisme, perquè només dos funcionaris del Consell Europeu han controlat la votació. El vot de cada ministre té el mateix valor i, per tant, malgrat el simbolisme i el pes polític del suport de París i Berlín a Espanya, era indispensable aconseguir deu dels dinou vots per arribar a la majoria simple. Una de les claus ha sigut el bloc del Benelux, amb governs liderats per liberals que per principi donaven suport al luxemburguès Gramegna però que en segona ronda han traslladat el seu vot a l'irlandès.

Presidir l'Eurogrup no implica deixar el càrrec de ministre d'economia, que, de fet, és condició indispensable per ocupar-lo. Es tracta d'una tasca afegida que requereix neutralitat i que implica ordenar el joc dins l'Eurogrup. És a dir, marcar agenda, establir prioritats, buscar consensos, desencallar debats... Més enllà d'això, no hi ha cap implicació a nivell executiu ni cap funció oficial a la pràctica, però la imatge i el pes polític i estratègic del càrrec és innegable i, de moment, Espanya no ho ha aconseguit.