Eduardo Martín: “La VTC paga onze vegades més impostos que el taxi”

Plataformes com ara Uber i Cabify operen a Espanya sota una llicència diferent de la del taxi. Les VTC han sigut l’ase dels cops durant aquests dies, però la patronal considera que la seva irrupció no afecta de cap manera el sector.

¿Es pot parlar de guerra entre el sector del taxi i les VTC?

En absolut. Les associacions majoritàries del sector del taxi i els representants de les VTC ja van pactar un criteri de concessió. Hem arribat a una pau social que ens ha costat molt aconseguir, i el conflicte existent només té el suport d’una organització minoritària.

Per ser minoritària, fa molt soroll.

A l’assemblea de la terminal T2 del Prat vam comptar entre 450 i 500 taxis. Em nego a pensar que aquest grup representi els 11.000 taxistes que hi ha a Barcelona. Les escenes violentes que hem pogut veure aquests dies no es corresponen amb la majoria de professionals que coneixem del sector.

Què els diria als portaveus d’aquestes associacions minoritàries?

Els diria que complissin la llei i que no manipulessin. Els taxistes de Barcelona no mereixen que se’ls intenti convèncer amb mentides i que se’ls vengui la llei que no és. Sota aquests motius, no pots prendre com a ostatge la ciutat.

Els taxistes sovint defensen que la seva llicència és més cara que una VTC. ¿És gaire gran aquesta diferència actualment?

Una VTC val al voltant de 45.000 o 50.000 euros, mentre que una llicència de taxi costa entre 100.000 i 120.000 euros. Ara bé, una llicència de taxi pot treballar a través d’una emissora de taxi, és a dir, que pot rebre serveis d’un hotel i, a la vegada, el poden parar pel carrer. Això és un valor afegit que la VTC no té.

Tot i això, la diferència de preu continua sent força gran.

El preu d’una llicència VTC és inferior, sí, però la realitat també demostra com la llicència de taxi continua augmentant de valor. Això és un indicatiu molt clar que el negoci del taxi continua sent molt gran i que la gent està disposada a pagar cada cop més diners per la llicència, encara que hagin aparegut plataformes com ara Uber, Cabify o MyTaxi. A banda, el taxi paga tan sols 80euros mensuals en impostos i té uns grans beneficis. De fet, la VTC paga entre nou i onze vegades més impostos que el taxi.

Els taxistes també es queixen de l’especulació que hi ha amb la compravenda de VTC.

L’especulació ja es va regular l’any passat. Qui vulgui especular amb una VTC ha d’explotar la seva concessió durant almenys dos anys. Si això no funciona, ja no sé quin és el pas següent.

Diverses associacions del taxi defensen que el creixement d’Uber o Cabify es produeix a costa d’una reducció dels drets del treballador. Què en penseu d’aquestes afirmacions?

En primer lloc, jo no m’atreviria a parlar de drets laborals si fos taxista. Hi ha conductors que han de llogar una llicència de taxi per 2.300 euros al mes per poder treballar. Al sector del taxi ningú controla qui està fent el servei i amb quin grau de qualitat. A part, els taxistes no cotitzen a la Seguretat Social tot el que ingressen, perquè mouen més diners en efectiu que els conductors de VTC. Un conductor de VTC a l’atur cobra almenys un 40% més que un taxista en la mateixa situació.