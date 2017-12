Esade alerta del cost de la independència en plena campanya

260x366 L’economista Fernando Trias de Bes ha impulsat l’estudi, anomenat Refem Empresa, Refem Catalunya, amb enquestes a 123 directius. / CRISTINA CALDERER L’economista Fernando Trias de Bes ha impulsat l’estudi, anomenat Refem Empresa, Refem Catalunya, amb enquestes a 123 directius. / CRISTINA CALDERER

Després d’anys guardant un escrupolós silenci sobre la qüestió política catalana, Esade va decidir ahir entrar en el tema amb un estudi sobre l’impacte que s’ha viscut en els últims mesos que es fa públic a només deu dies de les transcendentals eleccions catalanes del 21-D.

L’escola de negocis va presentar ahir un informe de l’economista Fernando Trias de Bes que alerta de les conseqüències del que s’ha viscut arran de l’1 d’octubre amb la sortida d’empreses, adverteix de possibles riscos associats a una eventual declaració unilateral d’independència i aporta propostes concretes per superar l’actual confrontació.

Trias de Bes ha elaborat, amb l’ajuda del catedràtic d’Esade i exconseller d’Empresa i Ocupació Francesc Xavier Mena, una enquesta a 123 directius d’empreses catalanes que conclou que un 46% dels executius han congelat inversions a l’espera que es resolgui la situació. Un 52% de responsables, però, no han canviat els seus plans.

L’autor de l’estudi explica que entre els enquestats hi ha un 70% de directius d’empreses amb seu operativa a Catalunya i un 15% de multinacionals. “La intenció d’aquest estudi [anomenat Refem Empresa, Refem Catalunya ] és servir d’altaveu als directius, que són els que prenen decisions però no poden donar la seva opinió per raons corporatives”, va dir Trias de Bes.

Menys vendes i menys clients

A l’estudi destaquen diverses dades. D’una banda, els directius, enquestats durant l’última setmana de novembre, expliquen que els preocupa més la situació política que la competència en un 80% dels casos. Un 44% dels executius afirmen que els esdeveniments polítics han comportat pèrdua de clients i un 56% han vist caure la seva facturació. A la pregunta de quant han caigut les vendes, i sense ponderar la magnitud de cada empresa, la mitjana de respostes assoleix el 9,5%.

L’estudi també entra en els canvis de seus socials d’empreses desencadenats arran de l’1 d’octubre. Els directius que treballen en empreses que van traslladar la seu diuen, en un 30% dels casos, que ho van fer per “garantir la seguretat jurídica”, un 21% ho van fer perquè no estaven “còmodes amb la incertesa” i un 19% perquè volien estar a “l’empara del regulador”, i només un 15% admeten que ho van fer en resposta a la pressió comercial dels seus clients.

Sobre aquest tema, l’estudi exposa que un 19% dels enquestats han viscut boicot comercial, en el 95% dels casos de clients de fora de Catalunya, per bé que Trias de Bes va recordar que l’estudi no pregunta l’efecte que ha tingut el conflicte a Catalunya per a empreses espanyoles. Però aquest boicot té la seva importància, ja que entre les conseqüències que citen els directius del conflicte polític dels últims mesos, en primer lloc hi apareix el fet que “ser una empresa catalana és un passiu a Espanya” i en segon lloc l’“erosió de relacions comercials”.

En cas de declaració unilateral, a més, l’estudi afirma que un 42% dels directius traslladarien totalment o parcialment la seva empresa fora de Catalunya. L’estudi inclou recomanacions al govern espanyol i al futur govern català que van en la línia de revisar la Constitució i descentralitzar l’Estat, d’una banda, i de comprometre’s a complir la legalitat o renunciar a pactes amb partits que promoguin la sortida de la UE, de l’altra.

Fonts del sector han explicat a l’ARA que l’altra gran escola de negocis de Barcelona, Iese, ha rebut reiterades pressions per posicionar-se sobre el Procés, però fins ara ho ha evitat.

El cop de l’octubre

L’INE va fer públic ahir que la creació d’empreses va pujar un 1,5% interanual a Espanya durant l’octubre. A Catalunya, però, aquesta xifra va caure un 14,5% respecte al mateix mes del 2016. Malgrat aquesta mala dada, la creació de noves companyies va créixer a Catalunya un 20,5% respecte als nivells que es van donar al setembre.

GUINDOS RECUPERA L’OPTIMISME

El ministre d’Economia, Luis de Guindos, va recuperar ahir el to optimista per parlar de l’economia catalana. Després de mesos de pronòstics catastrofistes, Guindos va manifestar la seva confiança que l’economia catalana torni a créixer un 3% l’any que ve i que les empreses hi retornin el seu domicili social o fiscal.

A més, el ministre va destacar que els dos bancs catalans, CaixaBank i Sabadell, ja estan recuperant dipòsits. “L’important ara és que en aquests moments han deixat de sortir dipòsits d’aquestes institucions; hi va haver canvi de domicili i en última instància ja hi ha recuperació de dipòsits”, va explicar.

Guindos també va assegurar que hi ha hagut un “abans i un després” en la crisi política de Catalunya d’ençà de l’aplicació de l’article 155.