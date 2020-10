Facua reclama al govern que reguli les comissions dels bancs

L’associació de consumidors Facua ha demanat al govern espanyol que reguli les comissions bancàries que diverses entitats han apujat les últimes setmanes.

Concretament, l’organització ha denunciat els increments aplicats per dos bancs, CaixaBank i BBVA, que han anunciat pujades substantives del cost de diversos serveis que ofereixen als seus clients. “Mesures com l’anunciada pel BBVA i la recent pujada de comissions de CaixaBank posen de manifest la necessitat que el govern reguli les comissions bancàries, de manera que estableixi en quins serveis es poden repercutir i els límits a la seva quantitat”, indica Facua en un comunicat emès ahir.

La comissió segurament més polèmica de les aprovades pel BBVA és el cobrament de dos euros a totes les retirades d’efectiu per finestreta a les oficines, una operativa que encara utilitzen molts clients, sobretot els de més edat. L’associació de defensa dels consumidors critica que aquesta decisió penalitza els clients que formen part dels “col·lectius més vulnerables” -com ara gent gran o amb discapacitats- i que “per les seves circumstàncies personals necessiten” fer servir la finestreta. “Ara se les penalitza pel simple fet de no poder utilitzar els caixers automàtics”, rebla Facua.

Així mateix, el banc presidit per Onur Genç ha apujat de 600 a 800 euros la nòmina mínima que han d’ingressar els clients perquè no els cobrin comissions, a la qual cal afegir set pagaments amb targeta o la domiciliació de cinc rebuts cada mes. Una mesura, indica Facua, que també afecta persones vulnerables.

Pel que fa a CaixaBank, Facua va denunciar al setembre que l’entitat cobrarà una comissió de 240 euros anuals si no es contracta algun servei alternatiu ofert per l’entitat, com ara assegurances o plans de pensions.

Atac a les fusions

Segons l’organització de consumidors, l’enduriment de les condicions “empitjorarà amb la concentració bancària”, que “deixa els usuaris amb poques opcions” per escollir, alhora que “permet a les entitats imposar les condicions que els resultin més beneficioses”. Una situació que, afegeix, s’agreujarà amb la fusió entre CaixaBank i Bankia.