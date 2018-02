Fainé deixa pas a Reynés per a la nova etapa de Gas Natural

Isidre Fainé ha ocupat la presidència de Gas Natural poc més d’un any i quatre mesos, ja que el fins ara president de l’energètica va deixar ahir el càrrec. I no és l’únic relleu a la cúpula executiva de Gas Natural. Juntament amb Fainé, i tal com va anunciar l’ARA al març, també se’n va Rafael Villaseca, conseller delegat del grup des del gener del 2005. El relleu es produeix en un moment de canvi a la companyia gasista, després de l’entrada del fons GIP el setembre de l’any passat amb un 20% del capital i quan Repsol, que en té un altre 20%, ha reconegut que té la seva participació a la venda i fins i tot té un possible comprador, el fons CVC.

El nou primer executiu de Gas Natural és Francisco Reynés, fins ara vicepresident i conseller delegat d’Abertis. Així, la primera línia executiva continuarà en mans d’un home de La Caixa i molt vinculat a Fainé. Reynés, però, serà president executiu de Gas Natural, de manera que tindrà totes les funcions que fins ara es repartien Isidre Fainé com a president i Rafael Villaseca com a conseller delegat, una figura que ara desapareix.

Aquest és un model similar al que ha adoptat Telefónica amb l’arribada de José María Álvarez-Pallete, o Iberdrola amb Ignacio Sánchez-Galán, i que també segueixen moltes empreses del món anglosaxó. Amb els canvis, Fainé passarà a ser president d’honor de l’energètica, però el poder executiu el tindrà Reynés sense conseller delegat.

El relleu, per tant, també afecta Abertis, que veu com plega el seu conseller delegat quan la companyia és l’objecte del desig de dues competidores, la italiana Atlantia i l’alemanya Hochtief, filial de la constructora ACS, que presideix Florentino Pérez. A Abertis, Salvador Alemany continuarà com a president, mentre que per substituir Reynés s’ha optat per un home de la casa, el fins ara director financer, José Aljaro, que no tindrà el càrrec de conseller delegat sinó de conseller executiu, amb el càrrec també de director general. Tots els canvis, a Gas Natural i a Abertis, s’hauran de ratificar els pròxims mesos a les respectives juntes generals d’accionistes,

El joc de cadires en participades de La Caixa és difícil d’entendre perquè Fainé no portava gaire més d’un any presidint Gas Natural. Malgrat tot, Fainé continuarà mantenint influència a Gas Natural, ja que és president de Criteria (el hòlding de participades de La Caixa) i de la mateixa Fundació Bancària La Caixa, que en el fons és el primer accionista de Gas Natural amb poc més del 24% del capital.

Ahir fonts pròximes a Fainé explicaven que va accedir a la presidència de Gas Natural el setembre del 2016 perquè ho va demanar GIP, el nou soci que acabava d’entrar en el capital de la gasista, i perquè era conscient de la greu malaltia que patia el fins llavors president de la companyia, Salvador Gabarró, que va morir mesos després. Fainé deixa el càrrec per “coherència i generositat”, segons les fonts pròximes al fins ara president de Gas Natural.

Les mateixes fonts expliquen que ara Gas Natural ha d’aprovar el seu pla estratègic fins a l’any 2022, i troben lògic que qui dissenyi i aprovi aquest pla sigui qui en comandi l’execució. L’empresa, primera de Catalunya per facturació, transmetia en un comunicat paraules de lloança d’Isidre Fainé al nou primer executiu, de qui deia que “té visió, perspectiva, sentit de l’anticipació i prestigi als mercats financers”, alhora que en destacava la integritat.

Moment de canvi

El relleu es produeix en un moment de canvi a la companyia i al sector, i en plena guerra d’opes sobre Abertis. En el cas de Gas Natural, el canvi es produeix quan en els mercats internacionals es preveu un moviment de concentració -s’ha especulat amb la possibilitat d’una fusió de Gas Natural amb EDP, malgrat que no és del gust de les autoritats portugueses- i al mercat espanyol hi ha un tens pols entre les companyies i el ministre d’Energia, Álvaro Nadal. A més, Gas Natural ha volgut donar més entitat a la seva activitat de distribució de gas a Espanya amb la creació de Nedgia, una filial on ha captat inversors internacionals: Allianz Capital Partners i Canada Pension Plan Investment Board.

Rafael Villaseca no s’acabarà de desvincular de la companyia gasista, ja que assumirà la presidència de la Fundació Gas Natural Fenosa. Aquest càrrec el va ocupar Salvador Gabarró fins a la seva defunció.

El ball de cadires a Gas Natural i a Abertis té una derivada en forma d’indemnització als executius que deixen el càrrec. Francisco Reynés podria cobrar al voltant d’uns vuit milions d’euros pel que la companyia denomina incentius a llarg termini, una prima lligada a la revalorització de l’acció, que en aquests moments està en màxims.

Indemnitzacions

També Rafael Villaseca té pactada una important sortida de Gas Natural. L’any passat se li va renovar el contracte i va passar de tenir-ne un d’indefinit a un que acaba aquest any. I en cas de marxar, sigui per decisió pròpia o de la companyia, ha de cobrar el sou de tres anys. El 2016 -l’últim que s’ha publicat a la CNMV-, Villaseca va cobrar 3,37 milions.

Ell nou president executiu de Gas Natural també hereta alguns conflictes pendents de resoldre. Per exemple, el litigi amb Colòmbia, que va ordenar liquidar Electricaribe, la filial de Gas Natural al país. O el xoc amb el govern egipci per la planta de liqüefacció de gas de Damietta. Però sobretot haurà de rellançar la rendibilitat de la companyia, que avui presenta els resultats del 2017. El 2016 va guanyar 1.347 milions d’euros, un 10% menys, i la tendència es mantenia el 2017.