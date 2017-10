Fitch posa en dubte com governarà Espanya a Catalunya després del 155

L'agència de qualificació Fitch ha incorporat aquest dilluns un "ajustament qualificatiu a la baixa" al ràting d'Espanya per la incertesa i els riscos polítics que suposa la situació a Catalunya. L'entitat posa en dubte en un comunicat com l'Estat governarà a Catalunya després d'aplicar l'article 155. Actualment Espanya té una qualificació de solvència BBB+ amb perspectiva estable.

"No és clar com es desenvoluparan els fets, incloent precisament com el govern central executarà la seva delegació després d'assumir les competències de Catalunya i la resposta de l'administració regional i la societat en general", assenyala l'agència.

D'aquesta manera, Fitch assegura que una nova escalada de la tensió entre Catalunya i Espanya que empitjori significativament les perspectives de creixement econòmic del país i erosioni les finances públiques podria provocar una rebaixa en la qualificació d'Espanya. Tot i així, l'agència valora que "fins a aquest moment", les dades apunten que l'"impuls" de l'economia espanyola es manté. Així doncs, valora que el PIB espanyol se situés en el 0,8% el tercer trimestre, en línia amb les previsions.

Amb tot, Fitch assegura que continua veient la independència de Catalunya com un escenari "altament improbable", mentre que veu probable que la tensió entre tots dos governs es mantingui durant un període de temps llarg.

De fet, avisa que la qualificació sobre el deute a llarg termini de la Generalitat, que actualment se situa en BB amb perspectiva negativa, pot canviar en funció de com evolucioni aquesta relació i de com això pugui afectar la liquiditat de les finances catalanes.