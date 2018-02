Foment connectarà l'aeroport de Girona i el centre de Barcelona amb l'AVE

L'Estat vol que sigui l'AVE l'encarregat de convertir l'aeroport de Girona en la quarta pista del Prat. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha presentat aquest dilluns el pla director per a l'aeroport de Barcelona per al període del 2017 al 2026, que inclou, entre altres inversions, l'arribada de l'alta velocitat a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar per connectar l'aeròdrom de Girona amb el centre de la capital catalana a través d'una nova estació.

Així doncs, Foment destinarà a aquest servei una inversió de 55 milions d'euros. A més, la connexió es podria allargar fins al mateix aeroport del Prat, encara que el ministre no ha concretat de quina manera completarà l'enllaç entre les dues instal·lacions. Com va anunciar De la Serna la setmana passada, el Prat de Llobregat ja comptarà amb una estació d'AVE per enllaçar el municipi amb Madrid amb el servei de baix cost EVA.

En total, el nou pla director compromet 1.929 milions d'euros per fer créixer tots dos aeroports en els pròxims vuit anys. Precisament, un dels objectius és ampliar la capacitat de l'aeroport del Prat fins als 70 milions de passatgers de cara al 2026. És per això que la instal·lació completarà un dels seus grans projectes pendents: la nova terminal satèl·lit de la T1. Foment destinarà 200 milions a construir aquest edifici, on s'ubicaran passarel·les per acollir més rutes intercontinentals.

D'altra banda, De la Serna ha assegurat que es millorarà la connexió entre les terminals de l'aeroport de Barcelona, es construirà una nova plataforma per estacionar aeronaus de gran dimensió i es farà un nou aparcament al costat de la T1 per fer front a l'augment de passatgers previst per als pròxims anys. En aquest sentit, ha elogiat l'arribada de noves rutes de llarg radi al Prat durant aquest últim any i ha donat "raons per a l'optimisme durant el 2018".

Pel que fa a Girona, el ministre ha anunciat que també s'ampliarà en uns 60.000 metres quadrats la terminal de l'aeroport, així com la plataforma d'estacionament d'aeronaus. En aquests projectes l'Estat hi invertirà 265 milions d'euros i 15 milions d'euros, respectivament. El juny passat l'aeròdrom gironí ja va presentar-se com a opció per descongestionar l'operativa del Prat davant els rècords de trànsit que registra Barcelona anualment.

El ministre de Foment ha tret pit de les inversions en infraestructures a Catalunya que ha anunciat l'Estat en els últims mesos, i ha assegurat que l'executiu espanyol hi està treballant "a un ritme aclaparador". En aquest sentit, ha destacat que les seves actuacions "aporten estabilitat a l'hora d'invertir en aquesta terra", en referència a Catalunya.