Foment veu un signe d'estabilitat política el suport del PDECat i ERC al sostre de despesa

El president de la patronal catalana de grans empreses Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, considera un signe de normalitat política el suport del PDECat i ERC al sostre de despesa i ha argumentat que els empresaris volen estabilitat, i poder aprovar uns pressupostos és clau per tenir-ne.

En una trobada amb periodistes, Sánchez Llibre s'ha mostrat esperançat que finalment el president de la Generalitat, Quim Torra, assisteixi la nit d'aquest dijous al sopar que organitza la patronal per lliurar els premis Ferrer Salat, al qual anirà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

El president de Foment ha indicat que la presència de la Generalitat està assegurada amb els consellers El Homrani i la consellera Chacón, i és possible que hi vagi també el vicepresident Pere Aragonès.

Respecte a la situació que es pot crear divendres amb la celebració del consell de ministres a Barcelona, Sánchez Llibre ha indicat que la situació actual és millor que fa un any. "Hi ha més estabilitat que fa un any", ha indicat el president de la patronal, que ha argumentat que cal "estabilitat política, econòmica i seguretat jurídica", i ha reblat que la estabilitat econòmica i la seguretat jurídica s'han aconseguit.

Sobre l'estabilitat política, ha dit que si els presidents Torra i Sánchez "poden estar a prop dels empresaris aquesta nit serà un signe d'entesa i diàleg".