Gay de Montellà diu que Catalunya estarà 10 anys sense créixer pel Procés

El president de la patronal Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha assegurat en una entrevista publicada aquest dimarts pel diari 'El Mundo' que Catalunya "es dirigeix cap a un llarg període en 'stand by', sense creixement econòmic durant 10 anys o més, si seguim així", amb referència al Procés sobiranista. Gay de Montellà considera que l'absència d'un govern a la Generalitat "que vulgui negociar i pactar per atreure inversions amb una marca Catalunya resolta dins Espanya" tindrà conseqüències en l'economia catalana a llarg termini.

L'empresari afirma que el que més el preocupa "és el termini mitjà, a partir del 2020", quan creu que es faran evidents els "danys" pel trasllat de seus socials fora de Catalunya per part d'empreses catalanes que va arrencar a l'octubre. "És cert que hi ha fons internacionals que no volen invertir a Catalunya", assevera Gay de Montellà a l'entrevista.

En aquest sentit, el president de Foment destaca que Catalunya ha de seguir "l'exemple positiu" del País Basc, que malgrat les "dificultats" ha recuperat el creixement econòmic i és "una de les àrees més atractives per invertir d'Espanya i d'Europa". Segons Gay de Montellà, el primer pas per acostar-s'hi ha de ser "formar govern a la Generalitat", encara que ha reivindicat que "no té cap sentit" que s'esculli "una persona privada de llibertat".

Sobre Euskadi, el representant de la patronal catalana també ha afegit que el lehendakari Íñigo Urkullu "hauria de valorar què és el millor" i cedir el seu vot per aprovar els pressupostos generals de l'Estat perquè afirma que "ens ocasiona moltes dificultats a tots, no només als catalans".

Gay de Montellà ha tornat a defensar el pacte fiscal, però ha insistit que no serà possible fins que hi hagi un "interlocutor" al govern català. Així doncs, s'ha mostrat confiat que els partits independentistes poden acceptar una negociació que millori l'encaix de Catalunya amb Espanya i arribar a un pacte "no per a 100 anys, però almenys per a una generació". "No pot ser que Catalunya sigui un problema en cada procés electoral", ha afegit.

"Gran feina" del ministre De la Serna

D'altra banda, el president de Foment ha lloat la "gran feina" del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, per executar "projectes dels calaixos" que havien quedat paralitzats, tot i que ha admès que, si no s'aproven els pressupostos, quedaran condicionats. Precisament, Foment del Treball publicava un catàleg de 160 equipaments bàsics que estan pendents de construir a Catalunya.