El Govern reclama "competències plenes i amb recursos" per gestionar el taxi i les VTC

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha reclamat al ministeri de Foment "competències plenes i amb recursos" per regular des de Catalunya el sector del taxi i les llicències VTC que fan servir Uber i Cabify per operar a Espanya. Així ho ha dit Calvet en una entrevista a Europa Press, en què ha recalcat que la Generalitat vol "que aquesta competència plena sobre el taxi i les VTC sigui corresposta amb els recursos corresponents per poder-la desenvolupar".

"No volem una competència sense els recursos per aplicar-la, com ha passat històricament amb altres competències que se'ns han traspassat des del govern de l'Estat. Estem a l'espera que es concreti", ha afirmat Calvet. El sector del taxi de Barcelona va desconvocar la vaga indefinida a finals de juliol a canvi de la promesa que Foment permeti a les comunitats autònomes fer la seva pròpia regulació en aquest àmbit.

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha manifestat la seva voluntat de regular aquest tipus de transport, per la qual cosa s'ha compromès a presentar el 19 de setembre vinent un Pla Global del Taxi i VTC, que garantirà la proporció d'una llicència de taxi per cada 30 de VTC i que introduirà elements per modernitzar el sector.

A més, el Govern preveu engegar al setembre un registre electrònic de serveis de les empreses amb llicències VTC per evitar l'intrusisme territorial. Aquest sistema ja estava inclòs en el decret exprés que la Generalitat va aprovar l'estiu passat, però el text va ser suspès pel Tribunal Constitucional i no es va arribar a aplicar.

Negociació amb Foment

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va desistir finalment de la seva proposta de transferir a les comunitats autònomes la competència d'atorgar llicències als VTC, tal com reclamaven els taxistes, després dels recels manifestats per diverses comunitats, entre elles Catalunya, que consideraven que només se'ls traspassava el conflicte del sector.

En comptes de la transferència de competències, el ministre va plantejar habilitar a la comunitat que ho demani la regulació necessària perquè gestioni i reguli aquest sector. De fet, la vaga de taxistes va arrencar després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspengués la iniciativa de l'AMB per demanar una autorització addicional a les VTC per poder circular.