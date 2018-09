La Generalitat reclamarà a l'Estat un deute de 7.607 M€

Representants de l'Estat i de la Generalitat es tornaran a reunir el 25 de setembre en el si de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals, en què el Govern català té previst demanar 7.607 milions d'euros a l'executiu central en concepte de deute acumulat durant els últims anys. Així ho ha explicat el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Finances, Pere Aragonès, durant la seva intervenció en una comissió al Parlament.

Aragonès ha relacionat les diferents partides que l'Estat deu a la Generalitat, entre les quals hi ha el finançament dels Mossos d'Esquadra (583 milions d'euros) –en un moment en què Catalunya està "en alerta antiterrorista 4 (de 5)"–, els recursos que s'haurien d'haver invertit en infraestructures a Catalunya entre els anys 2009 i 2013 (2.951 milions) o les ajudes no pagades per la llei de la dependència (2.871 milions).

Durant la compareixença, demanada pel grup de Ciutadans perquè Aragonès expliqués per què la Generalitat no havia participat en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), el vicepresident econòmic ha assenyalat que aquest tipus de reunions són un exemple del "col·lapse" del sistema autonòmic, ja que, segons ha denunciat, les opinions de les comunitats autònomes no es tenen en compte perquè el ministeri d'Hisenda controla la majoria del consell, cosa que impedeix "la negociació".

És per aquest motiu que Aragonès ha apostat perquè les relacions entre la Generalitat i l'Estat es vehiculin a través de les Comissions Bilaterals entre els executius català i espanyol, recuperades l'1 d'agost passat després de 7 anys sense ser convocades.