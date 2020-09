Seat potencia Cupra, que tindrà una estructura i una xarxa pròpia de concessionaris

Cupra, la marca esportiva de Seat, tindrà una estructura pròpia i una xarxa de concessionaris específica, segons ha informat aquest dimecres la companyia. Fins ara, Cupra ha estat dirigida per Wayne Griffiths, que, com va avançar ahir l'ARA, en els pròxims dies serà nomenat president de Seat.

Griffiths, que fins ara també ha sigut el vicepresident comercial i de màrqueting de Seat, ha comandat Cupra des del seu naixement. Aquest mateix any, just abans del confinament, la companyia va inaugurar les seves noves instal·lacions dins la planta de Martorell, amb l'objectiu d'assolir unes vendes de 1.000 milions d'euros l'any 2021, un 10% de les vendes totals de Seat.

Per assolir els objectius s'ha creat una estructura nova i s'ha nomenat Víctor Sarasola com a director general de Cupra a Espanya. Sarasola dependrà directament de Mikel Palomera, director general de Cupra i Seat a Espanya. A més, coordinarà els nous departament propis de Cupra de vendes, màrqueting, desenvolupament de xarxes, flotes i postvenda de marques. Dins d'aquesta nova estructura, Cupra tindrà una xarxa específica de concessionaris.

Els equilibris entre les marques Seat i Cupra són un dels punts decisius per al futur de la companyia. Volkswagen es va arribar a plantejar eliminar la marca Seat i tenir només Cupra, amb la qual aconsegueix més marge de benefici per cada cotxe venut.

Sarasola és català, de Barcelona. Llicenciat en administració i direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona, va treballar a Honda i també a PwC. El 2002 va entrar al grup Volkswagen a Espanya, amb diferents càrrecs a Skoda fins a arribar a director de màrqueting. L'any 2014 es va incorporar com a director de vendes a Volkswagen Turismos. Després, durant tres anys, va dirigir Alfa Romeo i Jeep a Espanya i el 2018 va ser nomenat conseller delegat Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a Espanya i Portugal. Una any després va ser fitxat per Seat com a director de màrqueting a Espanya. Cristian Calvo, també barceloní, el substituirà en aquest càrrec.

Un any clau per a la marca

La nova estructura de Cupra a Espanya es crea en un moment clau per al seu enlairament com a marca, ja que aquesta tardor sortirà a la venda el primer cotxe fet només per a Cupra, el Formentor; a més de les noves versions del Cupra Ateca i del Cupra León. I per al 2021 està previst el llançament del primer cotxe 100% elèctric de la marca, el Cupra el-Born, que havia de ser Seat però finalment es comercialitzarà com a Cupra, en una demostració del pes que està guanyant la marca dirigida per Griffiths.

Fa només dos dies Cupra va anunciar també que ha inaugurat el primer garage (botiga exclusiva) d'Europa a Hamburg, a Alemanya, que és el seu primer mercat. Fins ara només tenia un garage a Mèxic. A més, la marca va anunciar que participarà en l'Extreme E, la competició de cotxes elèctrics totterreny considerada el Dakar dels cotxes elèctrics.