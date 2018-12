Grifols ven Haema i Biotest al seu accionista Scranton per 469 milions

La multinacional d'hemoderivats Grifols ha venut les empreses Biotest US Corporation i Haema AG al grup inversor holandès Scranton Enterprises, que és accionista de la companyia catalana, per un import de 537 milions de dòlars (uns 469 milions d'euros), segons ha comunicat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Grifols va adquirir l'empresa alemanya Haema AG el 4 de juny del 2018 i la nord-americana Biotest US Corporation l'1 d'agost d'aquest mateix any per un import de 220 i 250 milions d'euros, respectivament. La venda d'aquestes dues empreses es realitza pel mateix import que van ser comprades, aplicant el tipus de canvi dòlar-euro actual, i en els mateixos termes i condicions en què Grifols les va adquirir, segons ha informat el grup que presideix Víctor Grifols.

La multinacional d'hemoderivats tindrà opció de compra sobre les accions de les empreses venudes a Scranton i la capacitat de tornar a adquirir-les en qualsevol moment passat un any d'aquesta transacció. Haema, que té uns 1.100 treballadors, compta amb la més gran xarxa privada independent de centres de donació d'Alemanya i amb el servei privat de transfusions més gran del país.

L'acord d'adquisició de Grifols va incloure el negoci d'Haema: 35 centres de donació en nou estats alemanys i tres més en procés de construcció, un edifici de 24.000 metres quadrats que alberga la seu central de la companyia a Leipzig i un laboratori central a Berlín. Grifols també va adquirir el 100% de les accions de Biotest i els seus 24 centres de plasma als Estats Units.

Els contractes actuals de subministrament de plasma han estat prorrogats per un període de 30 anys, "i es garanteix que tot el plasma recollit per Biotest i Haema continuarà subministrant-se a Grifols", ha destacat la cotitzada espanyola.

Scranton és una societat d'inversió que té un 8,7% de Grifols, aproximadament, i que està participada per diversos directius de la companyia catalana, entre ells Víctor Grífols Roura.