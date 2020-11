Guardiola, entre un adeu anunciat i un ascens a l’entitat resultant

Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc Sabadell, viu aquests dies una paradoxa professional que il·lustra bé el que es viurà als serveis centrals de l’entitat catalana en els pròxims mesos. Perquè el financer barceloní està entre la jubilació i l’ascens en la nova entitat resultant entre el BBVA i el Sabadell.

Fonts financeres han explicat a l’ARA que ara fa uns mesos Guardiola va comunicar al president del banc, Josep Oliu, el seu desig d’abandonar el banc a finals d’aquest 2020 o a començaments del 2021. Guardiola ha treballat al banc català des del 2007 i anteriorment havia fet una llarga trajectòria al BBVA que el va portar a ser número tres de l’entitat blava i un dels banquers catalans més reconeguts a Espanya. Però, segons apunten aquestes fonts, aquest desgast d’estar tants anys a la primera línia el portava a voler plegar.

Tot i així, veus del sector expliquen que l’actual operació podria allargar la vida professional a Guardiola. “És clau en la fusió”, expliquen fonts financeres. “Ha estat en les dues cases”, afegeixen, i el seu paper podria ser determinant per abordar una fusió en què no tot el que s’ha d’abordar són els números.

De fet, alguns mitjans fins i tot apuntaven que podria ser el conseller delegat del nou BBVA, desplaçant el turc Onur Genç. Fonts oficials consultades per l’ARA insistien que les negociacions no estan encara prou avançades per abordar aquesta qüestió.

Els altres dubtes pendents

Quin serà el paper dels principals executius del Sabadell (com Oliu; el director financer, Tomás Varela, o el director comercial, Carlos Ventura) no és l’únic dubte pendent de resolució a hores d’ara. En les pròximes setmanes caldrà conèixer altres detalls que ara com ara són encara desconeguts.

La gran preocupació dels treballadors és quina serà la proporció de la retallada que s’ha de practicar, especialment perquè ja abans de la fusió el Sabadell preveia reduir plantilla. Resulta clau també saber quines seus operatives tindrà la nova entitat, per veure quina capacitat executiva conservarà el banc a Catalunya. I no se sap quin serà l’intercanvi d’accions entre el BBVA i el Sabadell per portar a terme l’operació.

Menys dubtes hi ha respecte a la marca de la futura entitat: en les anteriors operacions del BBVA a Catalunya, les marques d’Unnim i de CatalunyaCaixa van acabar desapareixent després d’una breu transició de coexistència amb el comprador. Al sector hi ha coincidència en apuntar que si al BBVA no li va tremolar el pols a l’hora de suprimir la marca CatalunyaCaixa -amb les connotacions que tenia el nom- tampoc tindrà problemes ara.