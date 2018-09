Hisenda estudia elevar el tipus d'IRPF per a rendes superiors a 140.000 euros fins al 52%

El govern de Pedro Sánchez està decidit a apujar els impostos als sectors que tenen més diners. Aquest dilluns, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha explicat en declaracions a la cadena Cope que el seu departament estudia l'opció d'elevar fins a un 52% el tipus de tributació de l'IRPF per a les rendes superiors a 140.000 euros bruts l'any. Paral·lelament, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha respost a les declaracions d'alguns empresaris contraris a apujar l'impost de societats que "si hi ha un moment en què toca apujar els impostos és ara".

Actualment el tipus més elevat és del 45% per a les rendes de 60.000 euros, però es pot elevar encara una mica més si les comunitats decideixen estirar el seu tram autonòmic. Per tant, com passa, per exemple, a Catalunya, el tipus màxim ja pot arribar al 48%. Segons Montero, el que es planteja Hisenda és sumar "tres o quatre punts" a aquest 48%.

La ministra d'Hisenda ha negat que el tipus del 52% sigui "confiscatori" i ha recordat que el contribuent d'IRPF no tributa tota la renda guanyada en un únic tram sinó que a cada interval de la renda se li aplica el tipus marginal corresponent. Segons Montero, les rendes que arriben al tipus màxim paguen de mitjana entre un 31% i un 33%.

Fonts del ministeri d'Hisenda citades per Efe expliquen que, amb els tipus actuals, les rendes que estan al voltant dels 80.000 euros bruts anuals paguen una mitjana del 30% d'IRPF, mentre que les de 140.000 euros estan en una mitjana del 37% com a conseqüència de la progressivitat de l'impost.

Acontentar Podem

La ministra d'Hisenda també ha recordat que aquesta mesura afectaria un "col·lectiu que no arriba al 0,5% dels contribuents" i, de fet, ha admès que "la recaptació no és significativa i no té afany recaptatori, sinó que està més en el marc de la negociació amb Podem". "Per a ells era important plantejar que les grans rendes contribuiran més", ha afegit.

De fet, segons els càlculs de Gestha, quan el primer anunci del PSOE parlava d'apujar el tipus a rangs superiors als 150.000 euros anuals s'estimava que la mesura només afectaria un 0,6% dels contribuents catalans i menys del 0,5% dels espanyols.

D'altra banda, cal recordar que la quota íntegra de l'impost de patrimoni, a més de l'IPRF, no pot superar mai el 60% de la suma de les bases imposables de l'IRPF. Això significa que, en cas que un declarant de l'IRPF declari impost de patrimoni i superi aquest llindar, no es tindran en compte factors com la base imposable de l'estalvi derivada dels guanys i pèrdues patrimonials, per exemple.