Hochtief s'assegura el finançament de l'opa a Abertis

Florentino Pérez ja té els diners que necessitaria per pagar la compra d'Abertis, si finalment s'imposa a la italiana Atlantia en la guerra d'opes que s'ha obert. Hochtieff, la filial d'ACS que ha fet una oferta pel grup d'infraestructures català, ha tancat amb una quinzena de bancs un crèdit de 15.000 milions d'euros. El grup té intenció d'apalancar-se per fer l'operació, que té un cost estimat de 18.600 milions d'euros, a no ser que s'encareixi.

Un total de 17 bancs estan al darrere del crèdit sindicat acordat amb Hochtief, que fonts d'ACS han afirmat a Europa Press que s'ha aconseguit a uns "preus molt competitius". JP Morgan Securities, Commerzbank, HSBC Bank, Muzuho Bank i Société Générale han coordinat la l'operació.

De tancar-se, l'adquisició d'Abertis s'haurà fet amb una de les majors operacions de finançament de la història. La filial alemanya d'ACS preveu pagar el 80% de la compra amb diners en efectiu i la resta a través d'un intercanvi d'accions que obligarà a Hochtief a ampliar capital per un import de 3.670 milions d'euros.

ACS ofereix 18,76 euros per cada acció d'Abertis i 0,1281 accions per cada títol del grup que presideix Salvador Alemany. Atlantia oferia 16.300 milions d'euros per Abertis, però aquest preu està subjecte a canvis, després que la italiana, que va estar a punt de fusionar-se amb el grup català fa anys, anunciés que planteja millorar la seva oferta després de conèixer la contraopa de Hochtief.