Una plataforma canadenca perd l'accés a 120 M€ en criptomonedes dels seus clients

El regulador del mercat de valors del Canadà està investigant la plataforma QuadrigaCX pels possibles danys als seus 115.000 clients, ja que la companyia no pot accedir a 120 milions d'euros en criptomonedes que hi tenien dipositades perquè va morir el seu fundador, Gerald Cotten, i ningú més, sabia la contrasenya per accedir-hi.

La plataforma, a la seva pàgina web, informa que s'ha acollit a la llei d'ordenació de creditors de les empreses per poder tenir l'oportunitat de resoldre els problemes financers. "Atès el possible dany als inversors d'Ontario, estem estudiant aquest assumpte", ha dit la Comissió de Valors d'Ontario en un comunicat enviat per correu electrònic a Reuters.

La situació de Quadriga CX posa de manifest un buit regulador per a la indústria de les criptomonedes i planteja preguntes sobre qui es responsabilitzaria de les possibles pèrdues.

El supervisor dels mercats podria revisar l'assumpte per veure si QuadrigaCX ha violat les lleis de valors, ha dit Allan Goodman, copresident del grup tecnològic del despatx d'advocats Goodmans LLP.



I és que al voltant de 180 milions de dòlars canadencs en criptomonedes han quedat congelats als comptes de Quadriga, ja que el seu fundador, Gerald Cotten, l'única persona amb la contrasenya per accedir-hi, va morir de sobte al desembre.

La plataforma, un lloc comercial per a criptomonedes com bitcoin, litecoin i ethereum, ha demanat la protecció a la Cort Suprema de Nova Escòcia. I un jutge va ordenar la suspensió per 30 dies de les reclamacions contra l'empresa amb la suspensió temporal de les demandes dels creditors. Ernst & Young ha estat nomenat pel tribunal per ajudar a la companyia en la seva reestructuració.

Avís del Banc d'Espanya

Precisament el Banc d'Espanya ha recordat que les monedes virtuals no estan regulades en l'ordenament jurídic espanyol, ni són supervisades de cap manera, ni estan acollides a sistemes de garantia de dipòsits, i alhora ha advertit sobre els seus riscos.

En una entrada al seu blog per al client bancari, l'autoritat monetària ha subratllat el fet que a Espanya no s'ha aprovat fins ara cap llei sobre les monedes digitals, de manera que no hi ha cap empresa ni plataforma autoritzada per intercanviar-les.

Així mateix, el Banc d'Espanya ha explicat que les criptodivises estan subjectes a fortes oscil·lacions a causa que el seu valor depèn del fet que hi hagi altres usuaris disposats a adquirir-les. "La formació del preu no és transparent i es podria manipular", ha avisat.

Igualment, la seguretat en les transaccions amb aquests actius no és la mateixa que en sistemes de pagament tradicionals, mentre són comuns molts incidents operatius i robatoris a través d'atacs informàtics.