Isla demana "no revertir reformes eficaces ni introduir rigidesa" en l'ocupació

La plana major de l'Íbex-35 s'ha reunit aquest dilluns per inaugurar una cimera "sense precedents". Així ha batejat el president de la CEOE, Antonio Garamendi, les jornades Empresas españolas liderando el futuro, durant les quals la patronal farà desfilar els pròxims deu dies directius de 130 grans empreses per analitzar l'economia postpandèmia i proposar solucions per a la reactivació. "Venim a sumar amb lleialtat institucional i independència", ha assegurat el responsable de l'organització empresarial en el tret de sortida de la cimera.

Després de recalcar que seran les corporacions les que "posaran en marxa el país" i que ho faran amb "sentit d'estat", Garamendi ha passat el torn de paraula a "un amic". El president d'Inditex, Pablo Isla, ha sigut l'encarregat de donar les primeres receptes dels empresaris espanyols per a una crisi "d'una magnitud enorme" per la "severitat, temporalitat i globalitat". "No hi ha solucions màgiques ni fàcils", ha admès.

El directiu del gegant tèxtil ha insistit en la necessitat de no revertir "reformes eficaces" ni introduir "rigidesa" al mercat laboral, en referència a la derogació de la reforma laboral. En aquest sentit, ha demanat mantenir els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i els avals públics com a mesura a "curt termini" per parar el xoc. "L'economia espanyola necessita ser més flexible", ha recomanat.

Per a la principal cadena de supermercats espanyola, el virus no s'ha convertit en un aturador. El president de Mercadona, Juan Roig, ha assegurat que tot i la crisi el grup invertirà 1.700 milions d'euros aquest any en la "brutal transformació" que havia posat en marxa. L'empresari valencià ha fet una crida a reactivar l'economia i s'ha mostrat orgullós de la tasca de la companyia durant els pitjors moments de la pandèmia: "Encara que no tinguéssim tot el paper higiènic".

Per encarar la reconstrucció, Roig ha plantejat la necessitat d'eliminar traves burocràtiques, facilitar inversions finalistes i garantir la seguretat jurídica. "Que la societat vegi en nosaltres, les empreses, uns generadors de riquesa i benestar", ha insistit.

La cimera de la CEOE també ha aplegat els principals directius de la banca. La presidenta del Santander, Ana Botín, s'ha autoimposat el repte de "minimitzar la intensitat i durada" d'aquesta recessió sense que això suposi un nou desequilibri en la distribució de la renda. "He vist moltes crisis i no tinc cap dubte que aquesta és la més greu", ha sentenciat. La banquera ha proposat un pla de xoc per a l'ocupació i un altre per al sector immobiliari, en què ja treballa amb el govern espanyol, per facilitar als joves l'accés a l'habitatge.

Als financers espanyols els preocupen les reformes que es puguin posar en marxa a partir d'ara per pal·liar els efectes de la pandèmia en l'economia. El president del BBVA, Carlos Torres, ha mostrat una certa preocupació perquè Espanya compti amb una fiscalitat "eficient" i compromesa amb l'estabilitat pressupostària. La fórmula per combatre la crisi, ha afirmat, requerirà "el consens més gran possible per implementar reformes que siguin duradores", però també mesures per sanejar els comptes i revisar el dèficit estructural.

Per la seva banda el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha afegit que és "molt contraproduent" demanar més esforços al sector financer en forma d'impostos i ha assegurat que si aquest sector no és rendible, serà "un problema per a tota la societat".

"Es troba a faltar que la UE sigui més com els EUA"

"Es troba a faltar que la Unió Europea sigui una mica més com els Estats Units". El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha lamentat que el Vell Continent no disposi d'un tresor públic únic per fer front a l'emergència econòmica i s'hagi de conformar amb el Banc Central Europeu. El banquer considera que les mesures de Brussel·les són un "petit embrió d'unitat fiscal", però ha remarcat que haurà de ser un paquet de "solidaritat". "Hem d'aconseguir un equilibri raonable entre fer front a nous rebrots i aconseguir que l'economia surti del congelador", ha exposat.

El president del Sabadell, Josep Oliu, ha coincidit amb els altres ponents en demanar al govern "un marc d'actuació estable i previsible". Encara que no ha proposat mesures concretes contra la crisi, també ha remarcat el paper "fonamental" dels ERTO i els avals públics de l'ICO per evitar que es trenqui la cadena de pagaments. "Ajudar les empreses no és res dolent, és la millor manera de crear ocupació i garantir la sostenibilitat futura dels nostres comptes públics", ha defensat.