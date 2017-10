L'Audiència Nacional confirma el processament de Rato

L'Audiència Nacional ha confirmat avui el processament de l'expresident de Bankia Rodrigo Rato en entendre que, com a membre del consell d'administració del grup financer, hi ha indicis que coneixia "les presumptes falsedats" en els comptes emprats per a la sortida a borsa de l'entitat.

En la mateixa línia s'ha expressat la secció tercera de la sala penal en relació al recurs interposat pel que va ser conseller de Bankia José Manuel Fernández Norniella, el qual desestima en considerar que tant els administradors com els directius tenien capacitat i experiència per interpretar els possibles deterioraments de l'entitat, com exposen els perits judicials.

Sobre Rato, els magistrats entenen que "tenia una obligació de veracitat informativa" per la qual li "era exigible adoptar totes les cauteles i mesures de prevenció que fossin necessàries per assegurar-se que els estats financers que estava aprovant reflectien la imatge fidel de l'entitat".

En aquest sentit, assumeixen el criteri dels perits designats pel jutge instructor de la causa, Fernando Andreu, i destaquen que, d'acord amb aquesta prova, "no pot afirmar-se que no disposés d'informació" sobre la possible existència de les presumptes falsedats.