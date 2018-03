L'Estat reconeix que l'economia catalana va créixer un 3,3% el 2017, per sobre de la mitjana espanyola

El producte interior brut de Catalunya (PIB) va augmentar un 3,3% el 2017, per sobre de la mitjana espanyola, que va ser d'un 3,1%, segons les dades de la comptabilitat nacional publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística.

Malgrat que els comptes estatals donen per a Catalunya un creixement del 3,3%, aquest percentatge és una dècima inferior a les dades publicades per la Generalitat, del departament d'Economia i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que atorgaven a Catalunya una millora del PIB del 3,4%.

Aquest no és el primer cop que l'INE i l'Idescat discrepen sobre el creixement de l'economia catalana, cosa que fonts de l'Idescat atribueixen a la diferent metodologia de càlcul.

Segons les dades de l'INE, Catalunya és la quarta comunitat -empatada amb Múrcia- que més va créixer el 2017, només superada per l'Aragó (3,6%), Astúries (3,5%) i Madrid (3,4%). Per darrere de Catalunya, però amb un creixement del 3,2% i, per tant, superior encara a la mitjana, hi ha Cantàbria i el País Valencià. On el creixement va ser menor va ser a Ceuta (1,6%), Melilla (1,7%) i la Rioja (1,8%).

D'aquesta manera, la majoria de comunitats autònomes es van situar per sobre de la dada estimada per al conjunt dels 28 estats de la Unió Europea (UE-28), que va ser del 2,4%, i només van quedar per sota Castella i Lleó, la Rioja i les ciutats autònomes de Melilla i Ceuta.

Catalunya continua líder

Segons les dades de la comptabilitat nacional de l'INE, Catalunya continua essent la comunitat amb un PIB més elevat i no s'ha produït el 'sorpasso' de Madrid. Així, l'INE situa el PIB català en 223.139 milions d'euros el 2017 (213.765 els 2016), mentre que atorga a Madrid un PIB de 219.975 milions d'euros (211.528 els 2016).

Malgrat que Catalunya és la comunitat líder en PIB, no passa el mateix quan es distribueix aquesta riquesa entre els habitants de la comunitat. En PIB per càpita Catalunya se situa en quart lloc, amb 29.936 euros per habitant, superada per Madrid, que lidera amb 33.809 euros per habitant, i les dues comunitats forals, País Basc i Navarra, amb 33.088 i 30.914 euros per habitant, respectivament. La mitjana espanyola se situa en 24.999 euros per habitant.