Level refreda els plans per volar al Japó i no operarà la ruta a Tòquio el 2018

Barcelona seguirà sense vol directe a Tòquio l'estiu vinent, almenys pel que fa a la marca 'low cost' de llarg radi d'IAG, Level. El conseller delegat de la companyia, Willie Walsh, ha afirmat aquest dimarts en una trucada telefònica amb mitjans espanyols que veu "improbable" obrir noves rutes a l'Àsia des de Barcelona, concretament al Japó, durant l'estiu del 2018.

Com ja va explicar l'ARA, aquesta connexió és especialment complicada en termes de regulació de drets aeris, sobretot per les condicions restrictives imposades per Rússia en els vols que travessen Sibèria, com el de Tòquio, en aquest cas. No obstant això, fonts del sector opinen que Level ho tindria més fàcil que altres companyies per arrencar el vol gràcies a Iberia, que ja opera aquest vol des de Madrid.

Tot i així, el directiu ha assegurat que continua estudiant aquests plans i ha anunciat que ampliarà les rutes de Level a la capital catalana amb un nou vol a Boston el març vinent. La ruta comptarà amb tres freqüències per setmana durant la temporada d'estiu. A més, en aquest període també eixamplarà l'operativa de Barcelona amb un nou avió. A part de la ciutat nord-americana, Walsh ha avançat que anunciarà dues noves destinacions en les pròximes setmanes.

Nova base a Orly

Walsh també ha revelat que obrirà a l'aeroport de París-Orly la segona base europea de Level, la seva marca 'low-cost' per a vols de llarga distància, que arribarà el juliol del 2018 i des de la qual operarà quatre vols a Mont-real, Nova York, Guadalupe i Martinica. El grup aeri estudiava operar amb Level des dels aeroports de Roma-Fiumicino i París-Orly per ampliar l'operativa, però l'aeròdrom francès ha sigut l'opció final.

La companyia de baix cost de llarg radi del hòlding aeri que engloba Iberia, British Airways (BA), Vueling i Aer Lingus comptarà amb dos avions A330-200 basats a Orly. D'altra banda, el directiu ha tornat a assegurar que Level serà rendible aquest mateix 2017, i que abans que acabi l'any s'escollirà un equip directiu per a la marca. Fins ara Level opera amb recursos d'Iberia a Barcelona.

De fet, els vols de llarg radi de baix cost de Level des d'Orly seran operats per personal que actualment treballa a OpenSkies, l'aerolínia francesa d'IAG basada en aquest aeroport. En conseqüència, la marca OpenSkies deixarà d'operar com a tal a finals de l'estiu que ve, i tots els treballadors passaran a operar vols de Level.