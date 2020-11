7,3 M€ cobrats de més en el rebut de l’aigua

El confinament de la primavera va tenir efectes no desitjats que, a més, afecten la butxaca dels ciutadans. Durant el tancament total, l’empresa mixta Aigües de Barcelona, controlada per Agbar, va deixar de fer lectures dels comptadors perquè es considerava essencial mantenir el subministrament però no enviar els empleats a recórrer carrers i cases. Per això, a molts abonats se’ls va fer una lectura estimada. Però amb la desescalada es van tornar a llegir el comptadors i, en molts casos, com que la gent s’estava a casa, la factura va mostrar un consum superior a l’habitual.

Això és important en el rebut de l’aigua, perquè el preu del metre cúbic es divideix en trams i, quan es canvia de tram, el cost final s’encareix molt. En aquesta lectura de després del confinament això és el que els va passar a molts abonats, amb una altra conseqüència afegida: l’IVA, el cànon de l’aigua i el cànon de sanejament es calculen sobre el total de la factura i, per tant, també es van encarir. Una disfunció que Aigües de Barcelona s’ha compromès a resoldre dividint aquest consum extra que feia canviar de tram durant els mesos de confinament i deduint dels rebuts següents el que s’havia cobrat de més.

Ara la companyia concessionària, segon ha pogut saber l’ARA, ha quantificat el que es va carregar de més en els rebuts dels abonats: 7,34 milions d’euros. D’aquesta quantitat, 1,66 milions corresponen al consum d’aigua, 4,33 milions al cànon d’aigua, 772.049 euros a la taxa de clavegueram de Barcelona ciutat i 608.239 euros a l’IVA.

Aquesta incidència va afectar abonats de Barcelona i de tota l’àrea metropolitana, de manera que l’AMB va dictar un decret al setembre que establia “recalcular les factures emeses amb un consum estimat, repartint linealment la diferència de consum durant tot el període global de facturació i regularitzant la diferència en la pròxima factura”.

Durant el confinament es va donar una situació que afecta de forma diferent els usuaris. De mitjana, com que els ciutadans no sortíem gaire de casa, el consum domèstic va augmentar al voltant del 7%. Però la lectura estimada no es va fer a tots els abonats, sinó a poc més de la meitat. A l’àrea metropolitana hi ha 1,43 milions de comptadors, però un 42% (poc més de 605.000) tenen telelectura, és a dir, la lectura és automàtica i real cada mes. L’altre 58% dels abonats són els que van patir aquest problema. D’aquest 58%, segons l’estudi que ha fet Aigües de Barcelona, es van veure afectats pel salt de tram quan es va fer la lectura real poc més de 340.000 abonats, és a dir, un 23% del total.

Inici de la devolució

Després del decret de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del setembre que instava Aigües de Barcelona a corregir aquestes factures, la concessionària ja ha començat a fer algunes devolucions. A meitat d’octubre s’havien corregit poc més de 60.000 rebuts dels més de 340.000 afectats, i s’havien retornat poc més de tres milions d’euros. Un retorn que té la seva dificultat, perquè implica la companyia, però també l’Agència Tributària, ja que cal corregir l’IVA, i l’Agència Catalana de l’Aigua, perquè cal corregir també el cànon de l’aigua.

Així, dels tres milions d’euros que s’han retornat, poc més de mig milió corresponen al consum d’aigua, mentre que la resta fan referència al cànon de l’aigua, el cànon de sanejament, la taxa de clavegueram i l’IVA.

Tot i això, el cas no ha estat exempt de polèmica. Quan després del confinament van arribar les primeres queixes a causa de l’encariment del rebut, la companyia ho va atribuir inicialment a la nova taxa d’escombraries de Barcelona i va indicar que era molt difícil que hi hagués una desviació generalitzada en els rebuts.

Però l’Ajuntament ràpidament va sortir al pas, dient que la nova taxa podia encarir el rebut “entre 4,5 i 8,5 euros” i no les “xifres de dos o tres dígits” que s’estaven donant, segons va explicar el regidor de l’Ajuntament de Barcelona Jordi Martí.

Per la seva banda, el regidor de l’Ajuntament de Barcelona i vicepresident d’Ecologia de l’Àrea Metropolitana, Eloi Badia, de qui depenen el cicle de l’aigua i la gestió dels residus, lamenta que es produís aquesta pujada en molts rebuts en un moment en què, precisament, arran de l’impacte econòmic de la pandèmia, “la gent necessita el màxim suport de les administracions”, segons va declarar a l’ARA. Badia espera que l’empresa concessionària del servei compleixi amb el decret de l’AMB i aquest mes de novembre regularitzi tots els rebuts dels abonats que es van veure afectats per la desviació.