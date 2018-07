Marta Angerri serà la nova directora general del Cercle d'Economia, en substitució de Jordi Alberich

Canvis al Cercle d'Economia. L'influent entitat, que agrupa empresaris, directius i acadèmics, nomenarà la setmana vinent Marta Angerri com a nova directora general en substitució de Jordi Alberich, que ha ocupat el càrrec durant els últims anys, segons ha pogut saber l'ARA.

Angerri no és una desconeguda a dins del Cercle, on des de fa temps ocupa el càrrec de secretària general. Amb 42 anys, abans de passar per aquesta institució la futura directora general va ocupar diversos càrrecs a la Generalitat entre el 2003 i el 2006. Va ser el 2007 quan va fer el salt al Cercle.

El Cercle d'Economia va néixer el 1958 i actualment passa per una petita crisi d'identitat. Fa temps que intenta incorporar les noves generacions a la seva cúpula, però amb èxit irregular. La seva influència també ha minvat els últims temps: durant els últims anys, per exemple, ha reclamat amb insistència el sorgiment d'una tercera via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, però no se n'ha sortit. A més, la competència de noves institucions, com ara Barcelona Global, també ha generat inquietud a dins del Cercle, que tem quedar-se endarrerit.

Segons fonts de la institució, és en aquest context que s'ha d'emmarcar el nomenament de Marta Angerri, una dona jove. El relleu es farà oficial dimarts vinent.