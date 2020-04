Matías Carnero: “Per a Seat és la tempesta perfecta, estem molt preocupats pel futur”

Matías Carnero (Barcelona, 1968) és el president de la UGT de Catalunya i el president del comitè d’empresa de Seat, la primera empresa industrial del país, que li permet tenir una clara visió de com evoluciona l’economia i quin és l’impacte de la pandèmia.

¿Com veu el futur després d’aquest impacte?

Hi ha un símil que ja vaig dir el 2008 i ara serà pitjor. L’economia i la societat és ara com un avi de 90 anys quan cau. Què li passa a un avi quan cau? Que li costa molt aixecar-se. Aquest és el resum.

I en el cas concret de Seat?

Ens costarà, perquè a més Seat té els principals mercats als cinc països d’Europa on hi ha una situació com la nostra o pitjor. Ja veurem com ens en sortim. Estan molt bé les ajudes, però després s’han de tornar. Els escenaris en què ens movem són que en el millor dels casos estem parlant d’entre 60.000 i 70.000 cotxes fabricats menys. Estem preocupats perquè, en el fons, el que produïm a Seat no és de primera necessitat. La persona que es vulgui comprar un cotxe s’ho pensarà dues vegades. És la tempesta perfecta. Si sumes el fet de fabricar menys, l’electrificació, les quotes de CO 2 i les multes que haurem de pagar aquest any, al voltant de 400 milions, per saltar-nos els límits d’emissions... Tot això sumat és el tsunami perfecte. Estem molt preocupats per la situació de futur.

I què passarà?

No ho sabem. No se sap quan començarem a treballar, i quan comencem, ja ho veurem. Hem d’establir com articulem un protocol per tornar amb una certa lògica i normalitat. No només quan tornem a treballar, sinó també com es podrà fer. S’hauran de mantenir els dos metres de distància; es perdrà volum, perquè no es podrà fer la mateixa producció; s’ha de garantir la seguretat i higiene del treballador; s’ha de netejar tot, les eines que toquen els empleats. Quan els mercats es reactivin la vida no serà normal el dia següent. Costarà molt enlairar-se després d’una situació com aquesta. A més, quan tornem a treballar, hi haurà gent que estarà de baixa, gent que encara estarà confinada... Serà molt complex.

¿El coronavirus ha afectat gaires treballadors de Seat?

Actualment a Seat, a tot Espanya, hi ha 16 positius i 1.700 persones en mesures d’observació, que són els que han estat en contacte amb els afectats. Vam posar mesures des del primer dia. Quan això començava nosaltres ja teníem moltes mesures de protecció i crec que la clau va ser l’evacuació del dia 13, quan vam dir a la gent que ja no calia que anés a treballar. Va ser el dia que van tancar les escoles.

¿És bo que el primer mercat de Seat sigui Alemanya?

Pot ajudar o no. Si es té en compte que Alemanya va per darrere de nosaltres en el confinament, pot donar-se el cas que nosaltres comencem a treballar i Alemanya no. ¿Com puc fabricar cotxes si no els puc portar als concessionaris?

¿Com afecta l’emergència a la cadena de subministraments?

El que tenim clar és que, quan tornem a començar, ho farem molt a poc a poc. Els proveïdors de primer i segon nivell de proximitat hauran d’aplicar les mateixes mesures que nosaltres perquè, si no, no funcionarà. Haurà d’estar tot molt coordinat. Amb els grans i mitjans proveïdors no hi haurà problemes i han fet els seus ERTO, però amb les petites empreses que treballen per a aquests proveïdors no sabem que passarà.

¿A quanta gent afectarà l’ERTO de Seat?

A totes les àrees. Pel que fa a la gent d’oficines que està fent teletreball, la primera setmana ha anat bé, però ara amb tot tancat tampoc poden fer gaire. El que es va decidir és que, de manera rotativa, anirà passant gairebé tothom per l’ERTO. Quan es va confinar Igualada ens vam quedar sense subministraments de dos proveïdors just in time i es va plantejar un ERTO per causes de producció, però de seguida vam poder canviar-lo per un de causa major pel coronavirus. Tothom pensava que pararíem per falta de subministraments de la Xina o d’Itàlia, i al final vam haver de parar pels proveïdors d’Igualada, a només 40 quilòmetres.

Com veu el futur de Seat?

Els treballadors de Seat cobraran el dia 15 una paga de 1.550 euros pels beneficis de l’any passat. Però, ¿en què quedarà aquest any? En res, suposo. Serà un any negatiu des del punt de vista econòmic. A la indústria repercutirà en l’ocupació, no tant a curt termini, però si a mitjà. No cal ser gaire llest per saber que som en un sector, i el dels components també, on serà duríssim. ¿Aquest any què pot passar? Poden caure les vendes, a més de la baixada de producció. En el nostre cas, les ETT deixaran de ser necessàries. Jo crec que ho passarem bastant malament. Per això insistim al ministeri que cal un pla per al sector. Amb el que s’està gastant ara, al govern no li quedaran fons. Algú haurà de pagar la festa. O amb impostos o d’una altra manera. El sector patirà. La gent estarà dos mesos sense cobrar, o cobrant el 70%, perquè no tenen la posició dels treballadors de Seat, que cobrarem un 90% net. Pots tenir el risc de comandes de cotxes per fabricar que es tirin enrere. Per exemple, les flotes de l’estiu. Aquestes es perdran totes, perquè ¿quin turisme vindrà a Espanya si la cosa no esta normalitzada?