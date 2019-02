La ministra Calviño assegura que "el Mobile uneix tots els espanyols"

Tot i les tensions polítiques, el Mobile World Congress ha fet coincidir un cop més l'Estat i la Generalitat. Els consellers Pere Aragonès, Elsa Artadi i Jordi Puigneró han participat, juntament amb la ministra d'Economia, Nadia Calviño, en la clausura del programa Digital Future Society, una jornada de debats al voltant de la tecnologia que ha reunit més de 300 experts en la matèria en el dia previ a la inauguració del congrés.

La ministra d'Economia espanyola, Nadia Calviño, ha assegurat aquest diumenge que el Mobile és "un d'aquests esdeveniments que uneix tots els espanyols" i un "gran exemple de col·laboració entre els tres nivells de l'administració". "Aquesta col·laboració està donant uns fruits absolutament extraordinaris per al nostre país. Està posant Espanya al centre dels debats mundials i l'està convertint en una referència dels fòrums digitals", ha insistit la ministra.

Sobre l'absència del president del Parlament, Roger Torrent, al sopar d'aquesta nit amb el rei Felip VI amb motiu del Mobile, Calviño ha dit que "més enllà dels gestos i aquest tipus de conflictes" cal posar en valor "que el Mobile és un exemple d'èxit per al nostre país". També ha tret importància al fet que el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no participaran en el besamans amb el monarca espanyol.

Calviño ha valorat positivament que al marge de les novetats en dispositius i telèfons mòbils el Mobile també dediqui un espai a "qüestions humanistes de la revolució digital". Així doncs, ha remarcat que cal assegurar que "els canvis tecnològics no deixen ningú enrere", de manera que tots els ciutadans puguin beneficiar-se d'aquesta revolució i els seus drets es estiguin protegits.

D'altra banda, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha assegurat que la Generalitat vol aprofitar el congrés per defensar Catalunya com a "terra de creadors i revolucionaris digitals". En aquest sentit, ha remarcat la importància d'aprofitar el "gran progrés econòmic" que porten al darrere algunes novetats que es debatran al congrés com el 5G. Sobre aquesta tecnologia, Puigneró ha destacat que la nova generació de xarxes "sortirà del mòbil per passar a connectar-ho tot" i permetrà el desplegament industrial del cotxe connectat i la salut digital.

Un 'think tank' per repensar el futur digital

El 'think tank' Digital Future Society, impulsat per la fundació Mobile World Capital Barcelona i Red.es, ha engegat aquest diumenge l'allau de debats sobre tecnologia i innovació amb motiu del MWCB amb una jornada de conferències al Palau de Congressos de Fira de Barcelona. En la seva segona edició el programa busca donar respostes als desafiaments de la digitalització per a la societat, sobretot pel que fa als governs i les administracions públiques.

Durant la primera meitat de l'any, aquest laboratori d'idees llançarà quatre informes, dos al maig i dos al setembre, que aprofundiran en dues de les principals temàtiques que s'han tractat en les conferències: la innovació pública i la confiança di gital.

Entre els ponents, han participat Daria Tataj, fundadora de Tataj Innovation i presidenta del Consell d'Alt Nivell per al Comissionat Europeu de Ciència i Innovació; Saskia Sassen, professora de sociologia a la Universitat de Columbia, i Renata Avila, advocada especialista en drets humans i directora executiva de la Fundación Ciudadano Inteligente.