L'Estat proposa ara apujar les quotes que paguen els autònoms

El Govern espanyol ha proposat pujar les quotes dels treballadors autònoms a la Seguretat Social per a l'any que ve, abans de proposar una reforma a fons del sistema que permeti a aquests treballadors cotitzar d'acord amb el seu nivell d'ingressos a partir de 2020. L'executiu vol arribar a un acord abans de gener amb les principals associacions d'autònoms per aconseguir que cotitzin més, però que alhora no es vegin afectats per l'augment del 22% del salari mínim interprofessional (SMI) previst pel 2019.

Les cotitzacions dels autònoms es calculen en funció del salari mínim, que el govern, en el seu recent pacte pressupostari amb Podem, espera poder pujar fins als 900 euros al mes, un 22% més que els 735,9 euros actuals. Per tant, la base mínima cotitzable dels treballadors per compte propi augmentaria d'acord amb aquest increment, afectant els comptes de resultats de molts professionals. De fet, el 85% dels autònoms menors de 45 anys cotitzen segons el salari mínim.

Una primera mesura prevista per l'executiu de Pedro Sánchez és augmentar de 50 euros a 75 euros la quota mensual que paguen els autònoms en el seu primer any de cotització a la Seguretat Social. El ministeri de Treball calcula que un 70% dels professionals que es beneficien d'aquesta 'tarifa plana' durant el primer any, es donen de baixa d'autònoms quan ja no la poden aplicar i haurien de passar al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Per evitar aquesta fugida d'autònoms després del primer any, el ministeri de Treball establiria un període de temps mínim a cotitzar un cop acabat el primer exercici i, en cas d'incomplir-lo, les cotitzacions passarien a considerar-se com mitja jornada.

La Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) ha rebutjat la proposta del ministeri, i ha defensat l'eficàcia de la tarifa de 50 euros, ja que és "una de les mesures que més han ajudat al creixement i consolidació d'autònoms". L'ATA també ha recordat que el nombre d'autònoms creix a un ritme el triple de ràpid que el 2017, i atribueix a la tarifa plana part d'aquest creixement.

Actualment, els autònoms cotitzen per "contingències comuns i incapacitat temporal". La base mínima és de 932,7 euros amb un tipus del 29,8%. A més d'aquestes, el ministeri de Treball vol que els autònoms cotitzin també per atur i per contingències professionals, ara voluntàries, i per formació. En aquesta línia, el govern ha presentat tres propostes a les organitzacions d'autònoms. La primera consistiria a augmentar la base mínima de cotització fins el 940 euros al mes -un 1,25% d'increment- i el tipus fins el 33,7%; la segona proposta constaria d'un increment de la base del 6,25% fins els 990 euros mensuals amb un tipus del 31,8%, mentre que la tercera opció inclou un tipus del 31,2%, amb una base mínima imposable de 1.050 euros, un 12,25% més alta que actualment. Aquestes mesures estalviarien als autònoms haver de cotitzar amb una base mínima equivalent als 900 euros del SMI previst, però pagar per sobre dels nivells actuals.

No obstant, les mesures serien només provisionals per a l'any que ve, ja que el govern central vol obrir negociacions entre els ministeris de Treball i Hisenda amb les associacions d'autònoms per tal de crear un sistema que entri en vigor el 2020 i permeti a aquests treballadors pagar a la Seguretat Social en funció del nivell d'ingressos reals.