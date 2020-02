El Tech Spirit Barcelona arrenca amb l'agenda del Mobile

Primer dia de la setmana del Mobile World Congress sense Mobile World Congress. La cancel·lació del congrés ha col·locat tots els focus sobre l'alternativa que ha improvisat l'ecosistema emprenedor català, el Tech Spirit Barcelona, un esdeveniment que ha començat oficialment aquest dilluns. La inauguració formal no serà fins a la tarda, però la jornada ha començat amb Nadia Calviño, vicepresidenta del govern espanyol, escenificant que la cimera emprenedora té tot el suport de l'administració pública i que l'executiu s'ha contagiat de la seva actitud i ha decidit mantenir les reunions programades en el marc del congrés.

La visita a Barcelona de la també ministra d'Economia espanyola, ha indicat ella mateixa, "és una mostra del compromís del govern espanyol amb Barcelona com un dels pols de desenvolupament i transformació digital del nostre país". "També el compromís –ha afegit– amb l'emblema d'aquest procés de transformació digital que és el Mobile".

És, però, la primera vegada que Calviño accedia al Pier01, edifici on la Barcelona Tech City aglutina les start-ups que formen part d'aquesta associació i el "quilòmetre zero d'aquest ecosistema" emprenedor, en paraules de Jaume Collboni, tinent d'alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, també present en la visita. En aquesta primera presa de contacte, la vicepresidenta del govern ha entrat al laboratori d'innovació que Seat té en aquest edifici, a les oficines de ByHours o a l'espai que també hi té la Mobile World Capital.

Acompanyada d'alguns dels principals impulsors d'aquest esdeveniment que vol omplir el forat ocasional que deixa el Mobile World Congress aquest any, Calviño ha preguntat a les empreses pel seu creixement, els seus competidors o el funcionament de la tecnologia en el cas de les que treballen amb intel·ligència artificial. Ben bé una hora després, la representant del govern central havia de trobar-se amb altres grans actors del sector, en aquest cas sense periodistes al voltant posant-hi l'orella.

El Mobile 2021, en vies de construcció

"Són trobades que hauríem celebrat en l'entorn del Mobile World Congress, i des de la perspectiva del govern espanyol és molt important donar suport a l'ecosistema que s'ha anat desenvolupant durant tots aquest anys gràcies a la celebració del congrés a Barcelona", ha explicat abans d'aquesta segona trobada la ministra. "He volgut ser aquí i mantenir aquestes reunions en senyal de suport a la ciutat i [senyal, també] que estem començant a preparar el Mobile de l’any vinent", ha avançat.

A la taula on –segons ha avançat la ministra– s'han començat a posar els fonaments de l'agenda digital del govern hi havia Josep Sánchez Llibre (Foment del Treball), Pedro Mier (Ametic), Josep González (Pimec) i Antonio Garamendi (CEOE), així com directius d'empreses com Google, Microsoft, Netflix, Cellnex, Huawei o Samsung, i operadores com Orange i Telefónica. La idea, ha dit, és exposar els primers elements sobre els quals estan treballant i, "sobretot, escoltar-los [a ells]".

Al centre de debat hi ha la digitalització de l'economia (com la tecnologia pot augmentar l'eficiència i la productivitat), que aquesta transformació tingui el ciutadà i la seva seguretat al centre i que protegeixi els "valors democràtics" i els "valors constitucionals" del país, ha dit Calviño.