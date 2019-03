Morir a Catalunya és més car que la mitjana espanyola

Morir a Catalunya té un cost molt superior a morir a la resta d'Espanya. Les quatre demarcacions catalanes estan per damunt de la mitjana espanyola en relació al cost d'un sepeli, segons un informe publicat aquest dijous per la patronal d'asseguradores Unespa.

Girona és la demarcació amb un cost més alt, un 29,2% per sobre de la mitjana de l'Estat. A Barcelona, el cost supera la mitjana en un 20,8%, i a Lleida, en un 19,4%. Tarragona és la demarcació catalana amb un diferencial més baix, tot i que continua sent superior al de la resta de l'Estat, concretament un 4,2%. De fet, Girona, Barcelona i Lleida són tres de les quatre demarcacions amb els serveis de defunció més cars, juntament amb Madrid, que supera la mitjana estatal un 27,4%.

Per ciutats, Lleida és el municipi català on morir surt més car, un 48,6% per sobre de la mitjana espanyola, seguida de Mataró, amb un 45,9% més que la mitjana. Girona també entra en el 'top 10' de ciutats amb sepelis més cars, concretament un 41,2% més que al conjunt de l'Estat, en un rànquing liderat per cinc poblacions de la comunitat de Madrid, que inclou la capital espanyola.

L'estudi analitza més de 216.000 sepelis d'arreu d'Espanya coberts per assegurances de decessos durant l'any passat. Segons Unespa, aquestes assegurances cobreixen aproximadament entre el 60% i el 65% de les defuncions de l'Estat i, en el 60% dels casos el pla assegurador cobreix la totalitat dels costos derivats de la defunció.