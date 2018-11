Murray Cox: “El 58% dels amfitrions d’Airbnb a Barcelona tenen més d’un apartament”

Murray Cox es defineix com un “activista de dades”. D’origen australià i resident al barri de Brooklyn (Nova York), aquest fotoperiodista va fundar Inside Airbnb, un portal que recull tota mena d’informació sobre la start-up per després fer-la pública. Amb motiu de la Smart Cities Expo, Cox ha arribat aquests dies a Barcelona per discutir sobre gentrificació i economia compartida.

Com va sorgir la idea de crear Inside Airbnb?

Cap al 2014, Airbnb tenia una gran campanya publicitària al metro de Nova York. En aquell moment, altres periodistes ja començaven a qüestionar el model de negoci de la plataforma. Alguns escrivien articles a partir de dades que aconseguien a través de la web del portal. Em vaig preguntar si també podria fer això al meu barri. Quan vaig aconseguir les dades, hi vaig començar a veure coses preocupants.

Com quines?

La majoria de les propietats eren habitatges sencers i hi havia propietaris que tenien múltiples apartaments. Vaig ensenyar les dades a la gent i em vaig adonar que hi havia una història al darrere. Va ser llavors quan vaig decidir crear una web per analitzar i publicar les dades.

En un estudi que l’empresa va presentar, va descobrir que Airbnb havia manipulat dades per netejar la seva imatge a Nova York. Com va anar tot plegat?

Va ser l’única vegada que Airbnb va treure a la llum dades pròpies. Per consultar-les, però, havies d’accedir a un ordinador de les seves oficines sense connexió a internet i d’on no podies copiar les dades. Un altre investigador i jo vam adonar-nos que un mes abans que sortís el seu estudi a la llum, uns 1.500 registres van desaparèixer de la seva web. Airbnb estava intentant manipular els fets, però deien que les fluctuacions responien a esdeveniments com la Marató de Nova York. Crec que això va generar un canvi de narrativa i la gent va començar a plantejar-se l’impacte de l’empresa a la ciutat.

I quin és l’impacte d’Airbnb en una ciutat com Barcelona?

Crec que està perjudicant la ciutat expulsant-ne residents i encarint el preu del lloguer. Hi ha hagut intents molt bons per endurir la llei actual a Barcelona, però un dels problemes és que s’estaven donant llicències sense pensar en l’impacte que podria tenir tot plegat. Una ciutat com San Francisco té menys de 4.800 llicències, i Barcelona en té 17.000.

¿Considera alta la densitat d’apartaments Airbnb a Barcelona?

Les ciutats europees tenen un centre històric molt bonic on els turistes volen allotjar-se. A Amsterdam, Madrid o Barcelona hi ha molta concentració. París és la que té la concentració més elevada: compta amb més de 60.000 registres al districte central.

A Inside Airbnb indica que els habitatges sencers o els amfitrions amb múltiples propietats són els que més s’han de tenir en compte. Per quin motiu?

Això vol dir que realment no hi ha amfitrions, sinó mànagers i gent amb múltiples propietats. No hi ha un lloguer esporàdic, sinó una clara activitat comercial. A Barcelona el 58% dels amfitrions tenen diverses propietats, que és una ràtio molt elevada en comparació amb altres ciutats com Nova York o San Francisco.

Com s’entén l’impacte d’Airbnb si els habitatges al portal representen un percentatge molt reduït de tot el parc immobiliari?

Airbnb normalment diu que l’impacte a la ciutat és nul. La plataforma acostuma a donar dades de tota l’àrea municipal, però els turistes no volen dormir en qualsevol lloc, volen dormir als barris més cèntrics. Allà, el percentatge d’apartaments d’Airbnb és molt elevat. En ciutats on hi ha un dèficit d’habitatge i la majoria de gent viu de lloguer [a Nova York, més del 80% de les persones tenen la casa llogada] l’impacte és encara més gran.

Quines mesures es podrien aplicar per acotar l’impacte d’Airbnb?

Crec que la millor manera de regular-ho és prohibir els lloguers de cases o posar un límit al lloguer, situat entre els 30 i els 60 dies per any. Això força realment l’ús ocasional i manté les cases en el mercat de l’habitatge.

Els últims anys s’ha parlat molt de l’anomenada “economia compartida”. Airbnb s’adapta al concepte?

Crec que s’ha fet una bona feina definint què són les plataformes d’economia compartida, i Airbnb no compleix els criteris. Airbnb és una plataforma comercial. Haurien de canviar el seu model de negoci perquè estigués alineat tan sols amb el lloguer d’habitacions lliures de tant en tant. El model de Couchsurfing sí que s’adapta al concepte, perquè crees una comunitat però no s’intercanvien diners.

Quin serà el futur d’Airbnb?

Crec que encara estem en una fase desregulada. En els pròxims cinc anys, però, les ciutats més afectades començaran a introduir noves lleis i els registres començaran a caure. Després em pregunto si els inversors deixaran d’injectar-hi diners i també qüestionaran la viabilitat de la plataforma.

Ara que ha de passar uns dies a Barcelona, on s’està allotjat?

En un hotel. Mai he dormit en un Airbnb. És una altra manera de boicotejar el seu model de negoci.