Nissan guanya un 10% més a Espanya malgrat la caiguda de la producció i la facturació

La filial espanyola de Nissan va tancar el seu últim exercici fiscal, de l'abril del 2017 al març del 2018, amb un benefici net de 35,02 milions d'euros, segons avança avui el diari 'Expansion' i com ha pogut confirmar l'ARA. Uns resultats que són un 10% superiors als de l'any anterior, malgrat la caiguda de la producció i la facturació.

Segons els comptes de la filial espanyola de la marca nipona, la facturació va assolir els 3.276 milions d'euros, una xifra que és un 3,4% inferior a la de l'any anterior, i la producció de vehicles va caure tant a la planta catalana de la Zona Franca com a la planta de camions d'Àvila.

Malgrat la incertesa sobre el futur de la fàbrica de la Zona Franca, sobre la qual l'informe de gestió de l'empresa no dona gaires pistes, la companyia ha ampliat amb el Consorci el lloguer dels terrenys que ocupa fins a l'any 2056.

A la planta de la Zona Franca es van produir el passat exercici 88.861 vehicles, quan l'any anterior havien sigut 110.092 en total. Un descens que es va produir en tots els vehicles que s'hi feien llavors –el Navara, el Pulsar i la NV200–, i que els nous models que van arribar –Renault Alskan i Mercedes X-Class– no van poder compensar.

La situació es podria agreujar aquest any, ja que la factoria de Barcelona ha perdut la producció del Pulsar i de la versió de passatgers de la NV-200. De fet, la planta de Barcelona funciona a un 40% de la seva capacitat i la companyia està pendent de l'assignació de nous models.

Pel que fa a la planta de camions d'Àvila, es va passar de 14.823 vehicles a 9.691 l'últim exercici, i també va caure la producció de motors a la planta de la Zona Franca en un 90%, perquè la majoria anaven destinats a un model que s'ha deixat de fer a Àvila.

A l'informe de gestió no s'aclareix el futur de la marca, però s'explica el compromís amb els plans de la multinacional, que intenta adaptar-se a la indústria 4.0 a través de tres eixos: "La digitalització, l'automatització i la sincronització".

Aquests plans formen part de l'aliança de Nissan amb Renault i Mitsubishi, que ara trontolla per la detenció del que era el seu president, Carlos Ghosn. Segons s'explica en l'informe, l'objectiu de l'aliança és "enfortir la cooperació entre les marques i accelerar el desenvolupament de noves tecnologies per a vehicles elèctrics, juntament amb el desenvolupament d'avançats sistemes de mobilitat autònoma, connectivitat de vehicles i nous serveis de mobilitat". I es recorda que el pla preveu llançar 12 nous models elèctrics amb l'objectiu que el 2022 el 30% dels cotxes que produeixi l'aliança a tot el món siguin elèctric o híbrids.

La marca reconeix una caiguda de la producció de cotxes i totterrenys dièsel en favor dels de gasolina. També recorda que la incorporació d'equips d'enginyeria de vehicles comercials lleugers al centre tècnic de Barcelona, quan fins ara eren principalment a Cranfield (Regne Unit), "suposarà un augment significatiu de les càrregues de feina a mitjà i llarg termini, que s'havien vist disminuïdes amb la retirada del mercat de la furgoneta NV200 i els camions NT400 i NT500".

I malgrat les incerteses que planen sobre l'aliança, s'assegura que "a partir d'aquest any les sinergies entre Renault i Nissan seran més fortes per l'adaptació de plataformes conjuntes per als vehicles de l'aliança".

Si durant l'últim exercici fiscal la producció va caure, no va passar el mateix amb les vendes. La companyia –que també comercialitza els vehicles de la marca que es fan en altres països– va vendre 73.569 unitats, un 7,8% més. Els més venuts van ser els turismes Qashqai, Juke, X-Trail i Micra. La venda de turismes va créixer un 8% i la de comercials un 13%, mentre que la de camions va caure un 14%.