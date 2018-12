Nous acords de Comsa amb els investigadors del bosó de Higgs

La companyia catalana Comsa augmentarà la seva facturació anual entre 20 i 25 milions d’euros fins al 2022 gràcies a tres nous contractes amb l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN), el consorci de l’accelerador de partícules de Ginebra, el més gran del món i conegut per les seves investigacions sobre el bosó de Higgs, la partícula de Déu. Els contractes són per a les instal·lacions elèctriques, el manteniment de l’equipament elèctric i les seves xarxes i telecomunicacions, i se sumen a un altre acord vigent que està en execució per a la fibra òptica.

La companyia catalana va informar ahir que els nous contractes portaran a doblar la plantilla de la seva filial d’instal·lacions industrials, de manera que passarà dels 120 empleats actuals a 250. La plantilla està formada principalment per enginyers elèctrics, caps d’equip i de producció, responsables de construcció i personal administratiu o de compres, entre altres perfils. Pablo Maset, director de Comsa Industrial, va destacar l’equip humà altament especialitzat com una de les claus per aconseguir els constractes amb el CERN.

Els nous contractes estableixen que Comsa assumirà fins a l’any 2022 les instal·lacions elèctriques, de mitjana i baixa tensió i de control industrial de les seus del CERN a Prévessin (França) i Meyrin (Suïssa). Així, durant la parada tècnica de l’accelerador de partícules més gran del món durant el 2019 i el 2020, Comsa modernitzarà la instal·lació elèctrica per incrementar la potència un 100%. Unes feines que Comsa ja havia fet durant la primera parada tècnica de l’accelerador, els anys 2013 i 2014.

Paral·lelament a aquestes feines, Comsa també s’encarregarà del manteniment amb conservació correctiva de les instal·lacions dels edificis, subestacions, túnels i galeries del CERN i del suport d’intervenció a les xarxes i telecomunicacions d’aquests equipaments.

Contracte en execució

Els nous contractes de Comsa Industrial amb el CERN se sumen als de modernització i ampliació de la xarxa de fibra òptica d’aquest gran equipament científic que Comsa va guanyar per al període que va del 2015 al 2019 i que actualment estan en execució.