Nova vaga europea dels tripulants de cabina de Ryanair a finals de setembre

Els tripulants de cabina (TCP) de Ryanair a Espanya, Portugal, Bèlgica, Itàlia, Holanda i Alemanya tornaran a la vaga a finals de mes. Després d'avaluar el seguiment de les diferents aturades d'aquest estiu, els sindicats han acordat aquest divendres convocar una nova vaga europea l'última setmana de setembre. Els TCP de diverses bases de l'aerolínia 'low cost' ja van sumar-se a una primera aturada durant els dies 25 i 26 de juliol.

La principal reivindicació de les bases és que Ryanair accedeixi finalment a seguir la legislació laboral dels mercats on treballen, en lloc de la irlandesa, més laxa en la defensa dels drets dels treballadors. El responsable de vol del sindicat espanyol USO, Ernesto Iglesias, ha indicat que el dia exacte de la vaga s'anunciarà el pròxim 13 de setembre, ja que és la data límit perquè alguns dels països puguin convocar-la.

La d'aquest divendres ja és la quarta reunió de sindicats europeus de Ryanair que es convoca des de l'abril, quan els tripulants de cabina europeus van decidir sumar forces contra les condicions laborals de la 'low cost'. "És normal que ens unim tots, tenint en compte que Ryanair ha seguit ignorant, després de mesos de negociacions i reunions, la llei laboral de cada país on opera", ha afegit Iglesias.

A més, el sindicalista ha assegurat que l'empresa manté "la política de fustigació" a la plantilla per evitar que se sumin a la vaga. En aquest sentit, ha recordat que Ryanair ha enviat les últimes setmanes "un rosari de cartes intimidatòries per haver exercit el dret a la vaga i amenaces de no cobrar un plus d'assistència", ha explicat Iglesias.