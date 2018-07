L'OCDE alerta d'un estancament salarial a escala global "sense precedents"

La bona marxa a nivell econòmic de molts països amaga un estancament salarial "sense precedents". Ho ha apuntat aquest dimecres l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, a través de la publicació de l'estudi 'Employment Outlook 2018'.

En l'informe, l'OCDE destaca la precarització dels llocs de treball a Espanya i Grècia, per sobre de la resta de països. Segons l'organització, "els nivells de desocupació estan per sota o pròxims als nivells precrisi en la majoria de països". No obstant això, "l'escena continua sent molt variada pel que fa a la qualitat de la feina, la seguretat i la pobresa", ressalta el comunicat.

A Espanya, la taxa d' aturats en el primer trimestre del 2018 era del 16,7%, mentre que en el primer trimestre del 2009 se situava al 17,2%. Malgrat tot, els salaris reals (que es calculen sense tenir en compte la inflació) a l'estat espanyol estant caient des de fa dos anys. L'OCDE apunta que els salaris van caure un 0,4% el quart trimestre del 2017 en comparació amb el mateix període de l'any anterior. A la resta de països de l'OCDE els sous van créixer un 0,6% de mitjana en un any.

Un dels altres temes que preocupen especialment l'organització és l'evolució de la pobresa a l'estat espanyol. Segons l'estudi, Espanya és el segon país amb més treballadors pobres, només per darrere de Grècia. Un 16% dels espanyols en edat de treballar són pobres (és a dir, tenen uns ingressos inferiors al 50% de la mitjana del país). A la resta de països de l'OCDE aquest percentatge no és tan elevat, però la situació és igualment preocupant, segons apunta l'estudi: abans de la crisi, el percentatge de persones pobres era del 9,6%, mentre que el 2015 aquesta xifra va passar al 10,6%.

Per a l'OCDE, aquesta situació es deu a diversos factors. Un és l'estancament en els nivells de productivitat. De mitjana, la productivitat als països membres va créixer un 1,2% els últims cinc anys, mentre que abans de la crisi ho feia a un ritme del 2,3%.

Un dels altres motius que expliquen aquest estancament salarial té a veure amb les prestacions de l'atur. Segons l'OCDE, menys d'un de cada tres aspirants a trobar feina perceben algun tipus de subsidi per trobar-se a l'atur. Davant aquesta situació, la gent que busca feina es veu obligada a acceptar llocs de treball de més baixa qualitat i menys remuneració.

Segons assenyala l'informe, si els sous de tots els treballadors a Espanya haguessin evolucionat com els que van mantenir la seva feina el 2007, els salaris reals haurien pujat un 3,1% el 2014 respecte a les dades que oficialment es van registrar.