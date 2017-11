El PIB català creix un 3,5% per l'impuls de la indústria i la construcció

El producte interior brut de Catalunya (PIB) va mantenir un fort creixement fins al tancament del tercer trimestre, i es va situar en termes interanuals en el 3,5%, segons l'estimació que han fet el departament de la Vicepresidència i Economia i l'Institut Català d'Estadística (Idescat).

Segons aquesta estimació, el PIB al tancament del tercer trimestre va créixer un 3,5% a Catalunya, per sobre del creixement del conjunt de l'economia espanyola, que se situava en el 3,1%, segons l'avançament publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Així, l'economia catalana va recuperar el ritme que havia perdut des del tercer trimestre de l'any passat, quan va passar d'un 3,8% en els dos primers trimestres a un 3,4%, ritme que encara es va alentir més el quart trimestre del 2016 i el primer trimestre d'enguany, amb un 2,8%, per pujar al 3,1% el segon trimestre del 2017.

El creixement el tercer trimestre se situa en el 0,9% (en termes trimestrals), una dècima per sobre de la mitjana espanyola, que es va situar el tercer trimestre en el 0,8%.

Per sector, només l'agricultura per força, amb una caiguda interanual del 2,5%. La resta de sectors es mantenen a l'alça, amb especial impuls de la construcció, que amb un 6,8% continua l'acceleració dels últims trimestres, bàsicament per la construcció d'habitatge, ja que l'obra pública continua molt feble. També puja el sector de la indústria, amb una millora del 3,7%; s'aproxima així als ritmes de millora dels dos primers trimestres de l'any passat.

Quant als serveis, el creixement se situa en el 3,3%, quatre dècimes per sobre del trimestre anterior, pel fort impuls del turisme, amb un augment del 7,8% del turisme internacional de gener a setembre i un augment (fins a l'agost) del 13,2% de la despesa turística.

El sector exterior també manté el pols, amb un augment de les exportacions del 8,8% fins a l'agost, amb una millora de les de més contingut tecnològic, que creixen més que la mitjana dels productes industrials.

També l'ocupació millora, amb un creixement del 2,9% el tercer trimestre i d'un 3,8% de l'afiliació a la Seguretat Social. Destaca la millora de l'ocupació indefinida, amb un augment del 3,9%, i la millora de l'atur, que baixa fins al 12,5%, el valor més baix des del 2008. A la zona euro l'atur és del 9%, mentre que al conjunt d'Espanya és del 16,4%.