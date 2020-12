Puig es reorganitza per sortir de l'impacte del covid i doblar la seva facturació en quatre anys

L'empresa familiar de moda i fragàncies Puig tampoc s'ha pogut escapar de l'impacte del covid-19 i preveu tancar aquest any amb un descens de la facturació del 25% i assolint els 1.500 milions d'euros, quan el 2019 va arribar als 2.000 milions. Però tot i la punxada, la companyia preveu capgirar ràpidament els resultats quan es redueixi la gravetat de la pandèmia i treballa amb l'objectiu de doblar les vendes en quatre anys. Concretament s'ha fixat tancar l'any que ve superant els 2.000 milions d'euros, el 2023 arribant als 3.000 milions i el 2025 assolint els 4.000 milions.

Per aconseguir-ho ha decidit reorganitzar la seva estructura a partir de l'1 de gener. Crearà una nova divisió, Derma, que incorporarà les companyies Uriage i Apivita, en les quals també té una participació majoritària, a més del seu 50% d'Isdin.

Les altres dues divisions seran Beauty and Fashion i Charlotte Tilbury. La primera estarà formada pel negoci de fragàncies i grans marques de moda, entre les quals hi ha Paco Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier i Nina Ricci, entre d'altres. Així mateix, comptarà amb les llicències de bellesa de Christian Louboutin i Comme des Garçons Parfums i les marques d'Adolfo Dominguez, Antonio Banderas, Shakira i Benetton. El negoci de les fragàncies és el que més diners genera a l'empresa. De fet, Puig és la cinquena companyia del món en perfumeria selectiva, amb una quota de mercat pròxima al 10%. Pel que fa a la divisió de Charlotte Tilbury, Puig integrarà aquesta marca de maquillatge que va adquirir al juny per 900 milions d'euros.

Amb aquesta nova organització Puig espera que el 2025 les dues marques més exitoses, Paco Rabanne i Carolina Herrera, arribin a una facturació pròxima als 1.000 milions d'euros, i que Isdin i Charlotte Tilbury rondin els 500 milions.

Les previsions de la multinacional són que gran part d'aquest creixement previst per d'aquí cinc anys vinguin del seu canal online (que s'ha fixat com a objectiu arribar 30% del total de vendes) i del mercat xinès, que vaticina que representarà el 25% de la facturació. Puig, alhora, té firmats acords que permetran assolir posicions majoritàries en companyies en les quals avui té una presència minoritària, com Loto del Sur a Colòmbia o Kama Ayurveda a l'Índia.