Rènting: la mida importa

“Em surt a compte comprar un cotxe nou?” Aquesta és una pregunta recorrent. L’elevat cost d’un vehicle i, sobretot, el fet que encara que es compri a terminis calgui abonar una entrada de milers d’euros -és a dir, cal haver estalviat- fan que ens ho pensem molt abans de fer el pas definitiu. Davant d’aquesta situació, cada cop més freqüent sobretot en ciutats grans, han aparegut alternatives com ara el rènting.

El rènting és un lloguer de llarga durada, normalment entre quatre i sis anys, tot i que es poden trobar algunes alternatives de tres anys o de més de sis. En qualsevol cas, aquest contracte permet a l’usuari tenir un vehicle permanentment sense ser-ne el propietari. A més, un contracte de rènting inclou en el preu totes les despeses de manteniment, reparacions, assegurança i impostos derivats de tenir un cotxe en propietat.

Tant el preu de comprar un vehicle com el de llogar-lo amb un servei de rènting depèn, per damunt de tot, de la marca i el model. En el cas del rènting, el preu acostuma a pagar-se en quotes mensuals, que varien entre els 200 i els 450 euros, en funció del tipus de cotxe. Cal tenir en compte, però, que moltes de les empreses de rènting tenen ofertes a les seves webs amb preus inferiors, però acostumen a ser amb models una mica més antics i, en alguns casos, amb limitacions, com ara una cobertura d’assegurança menor o de menys quilòmetres per any.

De fet, la limitació de quilometratge és el principal hàndicap a l’hora d’optar pel rènting. Les empreses del sector ofereixen contractes estàndard per a clients particulars amb un màxim de 20.000 quilòmetres per any, cosa que dificulta que els conductors que fan molts quilòmetres puguin accedir a aquest servei.

Pel que fa a tenir un cotxe en propietat, un utilitari petit d’una marca té un preu al voltant dels 12.000 euros, segons el fabricant, tot i que en alguns models i amb certes marques pot ser inferior. A mesura que la mida i la potència del cotxe augmenten, també ho fa el preu. Un cotxe de mida mitjana ronda els 19.000 euros i un utilitari gros -per exemple, un cotxe familiar -pot sobrepassar amb facilitat els 30.000 euros. Els totterrenys -els SUV i 4x4 - poden arribar, segons el model, als 40.000 euros, tot i que hi ha ofertes per uns pocs milers d’euros menys.

Entre sis i dotze anys

Amb aquestes xifres, el temps per amortitzar un cotxe és de diversos anys si es compara amb el rènting, més encara si s’afegeixen a l’equació els costos addicionals que el rènting cobreix i que, amb els vehicles de propietat, corren a càrrec de l’amo, com ara l’assegurança, les reparacions o les taxes. Però, quants anys calen, exactament?

En general, en el cas dels cotxes urbans, és a dir, petits i mitjans, surt a compte comprar i evitar el rènting si es té previst mantenir el cotxe durant sis anys o més, una xifra molt habitual tenint en compte que la vida mitjana d’un vehicle utilitari a Espanya és de gairebé dotze anys. En el cas d’automòbils més grossos, el temps augmenta fins als vuit anys, mentre que en el dels totterrenys és d’uns deu anys. Això és així perquè moltes empreses de rènting tenen ofertes molt competitives per a bastants models de vehicles 4x4, tot i que a preu de mercat acostumen a ser els models de vehicle més cars de tots.