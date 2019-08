Ryanair se'n va de Girona

El que a principis de setmana era una decisió que, segons Ryanair, requeria dues setmanes de reflexió, ara és una realitat. L’aerolínia irlandesa tancarà el 8 de gener de l’any vinent la seva base a l’aeroport de Girona. La companyia ho va notificar ahir a la plantilla mitjançant un correu electrònic mentre es duia a terme la reunió de negociació dels serveis mínims per a la vaga dels tripulants de cabina del setembre. La mobilització, de fet, està convocada per mostrar la disconformitat del col·lectiu davant l’anunci del tancament de les bases de Gran Canària i Tenerife Sud. A aquests tancaments s’hi suma ara el de la base de Lanzarote i s’oficialitza la clausura de la que hi ha a l’aeroport de Girona.

Segons va compartir ahir la Unió Sindical Obrera (USO), aquest moviment pot afectar 512 treballadors. Segons el sindicat, entre tripulants de cabina i pilots, a Girona hi treballen 164 persones; a Tenerife Sud, 156; a Gran Canària, 110, i a Lanzarote, 82. Al correu electrònic s’avisa, de fet, de l’obertura d’un procés d’acomiadament col·lectiu que s’adreçarà a totes les bases esmentades.

Tot i això, al comunicat signat per la cap de recursos humans de l’aerolínia s’assegura que l’empresa intentarà minimitzar les pèrdues dels llocs de treball fent traspassos a altres bases. “Actualment hi ha un excedent de tripulants de cabina a tota la xarxa”, diu l’empresa, però assegura que tractarà de “fer coincidir les vacants amb les sol·licituds de transferència”.

Ryanair ha tornat a assenyalar el retard en les entregues d’avions Boeing com a responsable dels tancaments. “Hi havia 58 entregues planificades de cara a l’hivern, i s’han reduït a aproximadament 30avions, i això encara es pot reduir més si hi ha més retards -explica l’aerolínia al comunicat-. A més, Ryanair ha llançat dues alertes sobre els seus beneficis en els últims 10 mesos, i els resultats més recents, els del primer trimestre, mostren una caiguda del 41% dels beneficis respecte als dos anys anteriors”.

És per això, segueix el text, que el departament comercial, després de fer una revisió de la situació, ha decidit que tota una sèrie de bases (entre les quals hi ha Tenerife, Lanzarote, Gran Canària i Girona) es tanquin el 8 de gener del 2020. Els tripulants de cabina de la companyia, també amb el suport dels pilots, ja estaven al corrent dels tancaments de Las Palmas i Tenerife Sud i temien per la de Girona. Per això, de fet, és l’aturada convocada per als dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre.

Atents a les conseqüències

La notícia del tancament ha caigut com una galleda d’aigua freda al territori. Ningú s’esperava que la companyia irlandesa tanqués la base que va obrir el 2004 i que va ser la primera que l’empresa establia a tot el sud d’Europa. I ara un dels principals temors és que el moviment impliqui una reducció en nombre de vols i passatgers.

“No creiem que es redueixi l’activitat de Ryanair a l’aeroport de Girona”, va explicar el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, que sí que va lamentar la pèrdua de llocs de treball que suposarà. Ara bé, confia que la companyia continuarà operant des de Vilobí d’Onyar perquè “Girona-Costa Brava és una destinació important i ningú discuteix el seu interès com a destinació turística”.

Isidre Gavín, secretari de Territori de la Generalitat, és d’una opinió similar. “El conveni que tenim amb Ryanair no té cap tipus de vinculació amb si té una base o no, està relacionat amb si té rutes o no”, explica. És per això que l’alt càrrec del departament parla més aviat de conflicte laboral -en relació amb l’ERO anunciat- que no pas d’un tema que afecti el territori. Tot i així, assegura que s’exigirà una reunió “immediata” amb l’aerolínia perquè detalli “quines són les seves pretensions i previsions”, perquè de l’empresa, assenyala, no tenen cap resposta.

En canvi, el president del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, no és tan optimista. “No s’ha de ser gaire llest per intuir que si els avions dormien a Girona l’aeroport havia d’estar enllaçat amb les destinacions d’on provenien aquests avions. El fet de tenir una base et garanteix un trànsit d’avions segurs i, sense la base, és molt probable que es redueixin el nombre de destinacions”, augura Sabrià.

Actualment Ryanair concentra més del 70% dels viatgers que passen per l’aeroport Girona-Costa Brava. Fins ara la companyia ha negat que volgués deixar d’operar des d’aquest aeroport, però si ho fes Vilobí d’Onyar perdria al voltant d’un mig milió de viatgers anuals.