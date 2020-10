El Sabadell sondeja Kutxabank per liderar una eventual fusió

L’anunci de la fusió entre CaixaBank i Bankia va deixar el Sabadell en fora de joc. I la pressió dels mercats per forçar una fusió no s’atura: en l’últim mes s’ha deixat un 21% del seu ja escarransit valor. Mentre les quinieles se succeeixen per saber quin serà el seu company de ball, El Confidencial publicava aquest dilluns que l’entitat catalana ha explorat de manera preliminar una fusió amb el basc Kutxabank. “És molt preliminar, no hi ha equips treballant-hi i per això no hi ha cap fet rellevant a la CNMV”, explicaven fonts pròximes al banc català.

Aquesta tercera via -els favorits han sigut fins ara el Banco Santander i el BBVA- tindria la virtut de mantenir el Sabadell com a clara entitat gran a l’hora de discutir la fusió. Això resulta clau a l’hora de negociar des d’on es gestiona el banc i quins quadres directius i departaments sobreviuen al procés de fusió. Fonts financeres, a més, també admetien que l’entitat que presideix Josep Oliu ha fet una aproximació al BBVA.

L’ARA, però, ja va informar que també hi havia hagut una trobada entre Oliu i la presidenta del Santander, Ana Botín. Les opcions, doncs, semblen obertes i el Sabadell té com a principal força negociadora la seva cartera de pimes i una important presència a Catalunya i el País Valencià, on va créixer molt amb l’adquisició de la CAM.

Les diferents fonts financeres consultades per l’ARA admeten que la fusió amb Kutxabank no anticipa grans sinergies, però sí “una complementarietat geogràfica molt alta”. Ara fa unes setmanes, els financers consultats veien impossible que el Sabadell sortís de la seva complicada situació actual amb una fusió amb una entitat més petita. I ahir tornaven a qüestionar que aquesta unió pogués calmar el mercat: “Si no hi ha moltes sinergies i molt estalvi de costos i, per tant, un impacte alt en l’ocupació, els mercats no ho compraran”.

Intent d’evitar retallades

L’alternativa per al Sabadell és òbvia: tant Santander com BBVA comprarien l’entitat catalana sent molt més grans. No hi hauria cap dubte que les seus operatives deixarien de ser catalanes -l’oficial ja no ho és des dels fets d’octubre del 2017-, amb un important impacte en l’ocupació dels directius. “El banc intentarà evitar una retallada dura”, deia ahir una font pròxima a l’entitat catalana.

Els problemes de cotització borsària del Sabadell també han fet que l’entitat hagi obert la porta a desprendre’s d’actius de cara a maximitzar el seu valor. La venda d’actius -recentment s’ha especulat amb TSB, la seva filial britànica- tindria un impacte directe en els resultats del banc, però també alliberaria capital i milloraria el coixí del banc per fer front a una situació incerta per la crisi econòmica.

Liberbank i Unicaja hi tornen

El Banc Sabadell ha anunciat que ha sondejat Kutxabank i el BBVA justament el mateix dia que Unicaja i Liberbank anunciaven que tornaran a negociar la seva fusió després de l’intent fallit del 2019. En aquella ocasió, la integració no va arribar a bon port perquè els presidents de totes dues entitats aspiraven a liderar en el banc resultant. La conseqüència immediata de l’anunci d’ahir va ser que les accions d’Unicaja pugessin un 15% i les de Liberbank un 13%.

L’actualitat financera del dia la va completar l’anunci de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que va assenyalar que avaluarà l’operació de fusió entre CaixaBank i Bankia tenint en compte únicament els aspectes relacionats amb la competència. La presidenta de l’organisme, Cani Fernández, advertia així que no es tindran en compte aspectes com l’augment de la rendibilitat del banc o el reforç a l’estabilitat del conjunt del sistema financer espanyol.