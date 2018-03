Seat tanca el 2017 amb un benefici rècord de 281 milions d'euros

Un any de rècords. Aquest és el principal missatge que han volgut llançar aquest dijous els directius de Seat en la seva primera presentació dels resultats anuals a Madrid. La firma automobilística va obtenir uns beneficis rècord després d'impostos, de 281 milions d'euros, un 21,3% més que el 2016. El volum de negoci de la firma també va assolir xifres rècord, i va superar els 9.552 milions d'euros, un 11,1% més que l'any anterior. Tot plegat, produït per un total de 468.400 cotxes venuts, el nombre més elevat des del 2001.

Totes aquestes xifres han permès que la companyia concreti una mica més els seus objectius d'obrir mercat a l'Amèrica Llatina. Tal com ha explicat el seu president, Luca de Meo, Mèxic és el país escollit per mirar de portar-hi la seva producció.

A més, Seat, amb principal planta a Martorell, que treballa al 95% de la seva capacitat, té nous plans per a la fàbrica catalana: els seus directius han avançat que el nou model familiar de León híbrid es fabricarà a Martorell. De fet, Seat ha posat sobre la taula la seva intenció de potenciar amb força els diversos models de motor híbrid, també amb gas, i ha admès que actualment les limitacions del mercat i la demanda pel que fa al cotxe 100% elèctric són moltes. Per això, Luca de Meo ha demanat a les autoritats que a partir d'ara tractin el gas com l'electricitat per intentar estimular aquest segment del mercat mentre no creix la demanda i la infraestructura per al cotxe totalment elèctric.

"Hem de considerar que fins i tot en les previsions més optimistes, el 75% de tots els vehicles encara funcionaran per model de combustió i el 99% de tots els vehicles ho seran", ha insistit el president de la firma, que ha remarcat que "no es poden donar ni la gasolina ni el dièsel per morts". Luca de Meo ha presentat els models híbrids com una manera de començar a resoldre el repte de la sostenibilitat però també de la infraestructura.