Sindicats i patronals proposen ara un salari mínim a Barcelona

Sindicats i patronals han fet un primer pas per implementar un salari mínim a Barcelona. El Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), amb la col·laboració dels principals representants dels treballadors i de les empreses (els sindicats CCOO i UGT i les patronals Foment del Treball, Pimec i Fepime), ha presentat aquest dilluns un estudi sobre el cost de la vida a la capital catalana per iniciar un debat sobre la remuneració dels treballadors. L'estudi, de fet, neix a partir d'una proposta que el 2015 va llançar l'Ajuntament de Barcelona.

"El salari mínim interprofessional (SMI) [...] no és una eina apropiada per assegurar un nivell de vida digne per a les famílies segons el lloc de residència", ha explicat Marina Subirats, presidenta del CESB. Per justificar l'aplicació d'aquesta proposta, l'estudi ha citat un informe de la consultora Daleph que assegura que el cost de la vida a Barcelona és un 25% superior al de la mitjana de les capitals d'Espanya, només superat per Sant Sebastià i Madrid.

Malgrat el preacord al qual han arribat els diferents agents econòmics, l'estudi no proposa cap xifra concreta pel que fa a un SMI de la ciutat. "Havíem pensat en 1.000 euros bruts al mes, però amb el nou pacte salarial la xifra quedarà sobrepassada", ha indicat Subirats. Així, sindicats i patronals treballaran amb unes mensualitats superiors a aquest import però que encara no estan definides.

La proposta del CESB arriba just un mes després que sindicats i patronal descartessin pactar un salari mínim català. En aquell moment, es va defensar que aplicar aquest sou seria massa difícil i que difuminaria drets laborals.

L'informe del CESB destaca, entre altres coses, l'evolució del cost de la vida i l'evolució dels preus com a signes del comportament diferent de la ciutat en comparació amb la resta del territori català. Segons el CESB, Barcelona se situa entre les quinze ciutats a nivell global on omplir el cistell o renovar el vestuari suposa un esforç més gran. A més, el mateix Centre Econòmic i Social apunta que Barcelona és la província espanyola on més puja l'IPC des del 2010 (un 10%), especialment els preus del lloguer.

Mètode d'aplicació

La proposta presentada aquest dilluns pretén ser, de moment, l'obertura d'un debat. "Encara no tenim plans per aplicar-lo, preferim ser prudents", ha apuntat Lluís Viguera, secretari de Pimec. Amb tot, Subirats ha recordat que "les institucions locals no tenen competències per marcar salaris, però sí que gestionen la contractació pública". En aquest sentit, el consistori "podria afavorir ales empreses que es vulguin acollir a aquestes propostes", ha assenyalat Subirats.