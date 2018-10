El Suprem sentencia que durant la baixa de maternitat no s'ha de pagar l'IRPF

El Tribunal Suprem ha decidit que les prestacions per maternitat de la Seguretat Social estaran exemptes de pagar l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Així ho reflecteix una sentència que ha fet pública aquest divendres la secció segona de la sala 3 del contenciós administratiu que desestima un recurs de l'advocat de l'Estat en què es defensava el contrari.

El cas va arribar als tribunals després que una dona demanés a Hisenda que li tornés la quantitat inclosa a l'IRPF del 2013 per la prestació per maternitat amb càrrec a la Seguretat Social. La demandant ho va denunciar al Tribunal Superior de Justícia de Madrid, però l'advocat de l'Estat va recórrer la sentència que li donava la raó. Ara el Suprem també considera que la prestació per maternitat ha d'estar exempta d'impostos.

Així doncs, l'alt tribunal considera que la llei de l'IRPF estableix que "les prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills al càrrec i orfandat" es poden lliurar de pagar aquest impost. En aquest sentit, recorda que aquesta ajuda es destina a compensar la pèrdua d'ingressos del treballador a conseqüència del naixement d'un fill.