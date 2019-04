Torrot - Gas Gas farà fora un mínim del 10% de la plantilla

Continua el degoteig de presentació d’EROs després dels de Dia, CaixaBank o Gallina Blanca. L’última empresa que té previst presentar-ne un és la planta Torrot - Gas Gas a Salt -que fabrica motos de trial i enduro-, i que també afectarà les oficines comercials que té a Barcelona. La direcció va enviar divendres una carta al comitè d’empresa per anunciar-los els acomiadaments i, segons va avançar ahir el Diari de Girona, està previst que la setmana que ve es reuneixin les dues parts per concretar quants treballadors afectarà l’expedient. Els sindicats, però, asseguren que com a mínim serà un 10% de la plantilla, que supera els 130 treballadors a Salt.

Segons fonts sindicals, l’empresa -que ha declinat fer declaracions- justifica la presentació d’aquest ERO per una davallada en les vendes. Aquest expedient és un nou entrebanc en una empresa que ha estat en diverses ocasions a la corda fluixa. El juliol del 2015 va entrar en liquidació, i els actuals propietaris, Torrot, gràcies a un acord amb el fons d’inversió Black Toro Capital, la van salvar de la desaparició al comprar-la per 9,66 milions d’euros amb la intenció de reflotar-la.

Doble inversió

Després de mesos de tenir la producció aturada, el març del 2016 la planta va reprendre la cadena de muntatge i l’any passat va anunciar una inversió de 2 milions d’euros a la mateixa fàbrica per treure al mercat la seva primera moto de trial elèctrica. Llavors la companyia comptava amb uns 150 treballadors i exportava el 90% de la producció.

Aquesta, però, no és l’única inversió que ha fet la companyia. Torrot està ultimant l’entrada en funcionament d’una nova planta ubicada a Cadis. Les instal·lacions han suposat una inversió de 16 milions d’euros. La intenció de l’empresa és fabricar a Andalusia un nou concepte de moto elèctrica que preveu començar a produir a l’estiu. Torrot també va ser una de les empreses que el novembre del 2017 van traslladar la seva seu social fora de Catalunya. En aquest cas va anar de Mataró a Saragossa.

Total tancarà la planta del Prat, amb 56 empleats

Total va anunciar ahir que tancarà la planta del Prat de Llobregat, on produeix poliestirè i treballen 56 persones. Al juny es tancarà la primera línia i a finals d’any la segona. La companyia considera que la planta no té prou dimensió en l’actual situació de mercat d’aquest producte, molt madur i competitiu. Vol negociar amb els empleats i entre les seves propostes hi haurà prejubilacions o trasllats a altres centres del grup.