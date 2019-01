Europa qüestiona el requisit de 15 minuts per demanar un VTC

La cara de la lluita del sector del taxi a Barcelona, Tito Álvarez, s’asseia ahir a la sala de premsa del Parlament Europeu per exigir a les institucions europees que acabin amb “la selva” d’Uber i Cabify. Segons el seu advocat, que aquestes plataformes puguin funcionar lliurement arreu d’Europa fent un servei que creuen propi del taxi incompleix una directiva europea. Però les institucions comunitàries (que no la justícia) ja s’havien pronunciat anteriorment a favor d’estimular la competència a través de plataformes com Uber i Airbnb. Per això Europa, segons les fonts consultades, té seriosos dubtes respecte a mesures com la d’establir 15 minuts de temps mínim de precontractació que preveu el decret de la Generalitat que entra en vigor aquest divendres.

El Tractat de Funcionament de la Unió Europea estableix l’anomenada “llibertat d’establiment i lliure prestació de serveis”. I el dret d’establiment inclou el d’“exercir activitats com a treballadors per compte propi i establir i administrar empreses per exercir activitats permanents i de caràcter estable i continuat en les mateixes condicions previstes per la legislació de l’estat membre”. Aquest és el marc legal europeu que recull el dret de plataformes com Uber i Cabify a oferir el seu servei a través de VTC. Les fonts consultades recorden que qualsevol restricció ha de ser proporcional i justificada amb un objectiu legítim.

I hi ha antecedents. Com recorda un informe de la Comissió Europea sobre el sector del taxi i les VTC arreu d’Europa, França ja va intentar establir aquesta limitació dels 15 minuts, però el Tribunal Constitucional francès la va tombar perquè va considerar que ja estava prou clara la diferenciació entre el servei dels VTC i el del taxi pel simple fet que un conductor de VTC no pot recollir un passatger que aixeca la mà al carrer i un taxi sí. Va considerar la restricció desproporcionada i la va anul·lar. En el mateix informe de la direcció general de transport de la Comissió conclou que “crear un marc regulador que permet la competència entre diferents serveis permet als consumidors accedir a un ventall més ampli de serveis a preus més competitius”, i esmenta exemples com Polònia, Holanda o Irlanda, on s’ha liberalitzat el taxi. També empenyen en aquesta direcció la majoria d’autoritats de la competència, incloent-hi la catalana i l’espanyola.

La Generalitat és conscient de tot això i, segurament per aquest motiu, Calvet ha dit reiteradament que creuen que “15 minuts és un temps proporcional”, com va tornar a dir després d’aprovar el decret, dimarts passat. El conseller ha insistit diverses vegades en la “solidesa jurídica” del text i ha assegurat que els gabinets jurídics de la Generalitat s’han basat en comparatives europees per establir aquest mínim. Però fonts de la Comissió Europea expliquen que “no tenen constància” de cap altre país que intenti impulsar restriccions com aquesta.

Per tot plegat, ahir el líder dels taxistes, Tito Álvarez, reconeixia que sabia que les autoritats de la competència impugnaran el decret aviat. Però va assegurar que “són el braç armat dels lobis” i que estan preparats per mantenir una llarga lluita als tribunals.

LES CLAUS

1. Què diu el decret de la Generalitat sobre els VTC?

El decret que va aprovar el Govern dimarts estableix que des que un usuari demana un cotxe amb llicència VTC fins que el servei es posa en marxa han de passar un mínim de 15 minuts. Aquest període, però, es podria allargar quan l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprovi el seu propi reglament. La seva presidenta, Ada Colau, ja ha dit que vol posar un mínim d’una hora. El decret també estableix que els vehicles que operen per a Uber i Cabify no poden circular sense passatgers i han d’aparcar en un garatge o a la seva base després de cada servei. L’últim gran canvi és que les apps no poden mostrar la ubicació dels cotxes fins que el client ja ha reservat el servei.

2. Què pot passar als tribunals?

Aquesta és la següent pregunta, un cop aprovat el decret. Les VTC portaran el text davant de la justícia, però el conseller Damià Calvet assegura que és un decret “robust”. Ahir el portaveu d’Élite Taxi ja va avisar que les autoritats de competència combatran legalment aquests canvis.