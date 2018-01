Volkswagen suspèn el cap de relacions institucionals pel cas de les investigacions amb humans i micos

Volkswagen ha suspès el seu representant general de relacions externes i afers governamentals, Thomas Steg, aquest dimarts com a conseqüència de les notícies que diuen que el fabricant d'automòbils havia pagat tests que exposaven micos i humans a fums emesos per motors dièsel, mètodes que ahir van ser condemnats per l'executiu en cap de Volkswagen.

El principal fabricant d'automòbils d'Europa ha estat objecte d'una nova polèmica després que 'The New York Times' publiqués la setmana passada que Volkswagen, BMW Daimler havien creat l'anomenat Grup Europeu d'Investigació sobre Medi Ambient i Salut per encarregar les proves. L'informe va arribar dos anys després que el grup alemany admetés que havia trucat motors dièsel per fer veure que emetien menys gasos del que veritablement llançaven a l'atmosfera.

"Durant el cap de setmana hem hagut d'aprendre de nou que encara falta molt per recuperar la confiança perduda", va dir el conseller delegat de Volkswagen, Matthias Müller. "Els mètodes utilitzats pel grup als Estats Units eren incorrectes, no ètics i repulsius", va dir. "Lamento que Volkswagen estigui involucrat en la matèria com un dels patrocinadors del Grup Europeu d'Investigació sobre Medi Ambient i Salut", va dir.

Aquest dimarts el consell d'administració del grup ha acceptat l'oferta de Steg, el seu principal cap de lobis des del 2012 i un exportaveu del govern alemany, d'apartar-lo de les seves funcions. Jens Hanefeld, expert en política, serà el seu substitut .

Un portaveu del president de Volkswagen, Hans Dieter Poetsch, ha assenyalat que el comitè executiu de la junta directiva es reunirà la setmana vinent per discutir les investigacions internes i garantir que aquests incidents no es repeteixin. "Els límits de la conducta digna i moral van ser clarament creuats", ha afirmat Bernd Osterloh, cap de recursos humans de Volkswagen, i ha afegit que no deixarà cap dubte sobre l'oposició dels treballadors a aquestes proves en la reunió de la setmana que ve. "Sembla com si alguns de Volkswagen haguessin perdut el seu rol ètic i moral".