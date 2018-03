Vuit de cada deu empresaris preveuen vendre més aquest 2018

Els empresaris catalans han deixat de banda la incertesa política a l’hora de fer els comptes per a aquest 2018. Gairebé vuit de cada deu directius catalans, el 78%, preveuen que les vendes augmentaran aquest any i un 14% consideren que facturaran una xifra semblant a la de l’any passat. És una de les conclusions que es treuen de l’última enquesta empresarial recollida en l’informe Perspectivas España 2018, de l’auditora KPMG i la patronal espanyola CEOE.

L’estudi, fet sobre una mostra de 256 empresaris i directius d’empreses catalanes (i sobre un total de 1.900 a tot Espanya), es va fer durant els mesos de novembre i desembre, en plena crisi política després del referèndum de l’1-O. Una inestabilitat que, tot i que no es reflecteix en les pervisions econòmiques, sí que es percep en les respostes més polítiques. El 44% dels empresaris van qualificar la situació de “regular” i un 24% van considerar que era “dolenta” o “molt dolenta”. Tot i això, un altre 32% van qualificar la conjuntura del moment com a “positiva”.

De fet, malgrat l’eventual situació política, els empresaris catalans admeten que aquest any mantindran (44%) o fins i tot ampliaran (38%) les plantilles. A més, la meitat de les empreses també asseguren que volen augmentar les inversions en la companyia, sobretot en tecnologia.

Aquesta renovació s’ha convertit en un dels reptes del món empresarial per a aquest 2018. El 50% dels empresaris destaquen que entre els seus objectius principals hi ha millorar els processos de producció i transformar digitalment la seva companyia, sobretot a través de la digitalització. Un altre 46%, a més, també asseguren que el 2018 volen desenvolupar i llançar al mercat nous productes.

Per aconseguir-ho, els directius enquestats també fan reclamacions a la Generalitat: concretament, més formació i simplificació administrativa i burocràtica.

L’informe de KPMG i la patronal espanyola destaca l’impacte negatiu que va tenir l’anunci de més de 3.000 empreses de traslladar la seva seu fora de Catalunya, però també rebaixa el to alarmista sobre els efectes econòmics que es preveien inicialment constatant que “l’alentiment és més baix de l’esperat”.

L’auditora admet que el ritme de creixement del PIB català és bo i que Catalunya destaca per ser una de les comunitats “que surten més benparades en la comparativa per regions de l’EPA, amb una taxa d’atur del 12,6% el tancament del 2017”. Aquesta xifra suposa 2,2 punts percentuals menys que fa un any.

La indústria, motor de la millora

Entre els punts forts de l’economia catalana per encarar aquest 2018, l’informe destaca “el bon comportament que va mostrar ja el 2017 el sector industrial, amb una important creació d’ocupació l’últim trimestre, equivalent al 63% del creixement de l’ocupació en la indústria en el conjunt d’Espanya”: un dels millors trimestres per a les fàbriques catalanes des que hi ha registres pel que fa a la creació d’ocupació.

El cert és que, tal com corroboren les dades avançades del departament d’Economia i l’Idescat, en els últims dos trimestres de l’any passat, el producte interior brut del sector industrial va superar el 4%. Això va ajudar que, en el conjunt de l’any, el PIB industrial tanqués amb un creixement mitjà del 3,7%, mentre que el conjunt de l’economia ho va fer amb un 3,4%.

Segons KPMG i la CEOE, també destaca positivament el sector serveis i el fet que Catalunya compta amb un “teixit empresarial fort i innovador, amb una economia diversificada i oberta” que li permet superar o, com a mínim, equilibrar situacions de crisi. “La innovació i la internacionalització són dos factors clau que impulsen el creixement [de les empreses]”, assegura l’informe.

Tot plegat ajuda “a compensar l’impacte negatiu en el turisme, el comerç i la construcció, en un entorn complex”, apunta l’informe.

Pel que fa al conjunt d’Espanya, l’enquesta empresarial també reflecteix els millors resultats fins ara. El 60% dels directius asseguren que la conjuntura econòmica actual és “bona” o “excel·lent”, 23 punts percentuals més que en l’enquesta de l’any passat. A més a més, la meitat d’aquests empresaris confien que durant els pròxims 12 mesos la situació es mantindrà igual. Això fa que el 77% també augurin una millora en la seva facturació i només un 7% temin una caiguda d’ingressos.