L'Eurogrup pacta mobilitzar mig bilió d'euros en crèdits contra el coronavirus

Acord després de dies de feina tècnica i diplomàtica (i sobretot telemàtica) entre governs i ambaixades. D’enviar, rebre, refer i reescriure esborranys que acontentessin sobretot Països Baixos Baixos, Itàlia, però també Espanya, França i Alemanya, i poder donar així una primera resposta econòmica a la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. Es tracta d'un primer escut de mig bilió d'euros en crèdits per diferents vies, una quantitat que es considera insuficient per la majoria d'experts i institucions, que reclamen una resposta fiscal tenint en compte la magnitud de la recessió que s'acosta. Però el text que fa nul·la referència a finançar la recuperació econòmica amb deute compartit i encara menys al mot 'coronabons'. S'activa però el fons de rescat (Mede), rebaixant gairebé al mínim les condicions per accedir-hi, esvaint el fantasma de la troica temut per Itàlia i amb concessions per la dura banda holandesa.

La trobada d'aquest dijous ja era una pròrroga, un segon intent després del fracàs de dimarts malgrat tota una nit d’intentar-ho. Després d’això, el president de l’Eurogrup, Mário Centeno va decidir suspendre la trobada vistes les desavinences. Això ha significat tres dies de negociacions de tota mena per intentar que la videoconferència de ministres de finances es reprengués amb un text prou embastat que garantís la llum verda. D’aquí que la reunió de tots plegats (27) no arrenqués fins les 21.30 hores, quan hauria d’haver-ho fet a les 17 hores. De tota questa tarda d’espera s'ha sortit un nou esborrany pactat primer entre les parts més conflictives: Alemanya, França, Espanya, Portugal i, sobretot, Itàlia i els Països Baixos, que amb poc més de mitja hora han ratificat la resta de ministres.

L’acord accepta la posada en marxa del fons de 100.000 milions d’euros en crèdits per finançar programes temporals de regulació d’ocupació que va anunciar la Comissió. Aquesta és la línia a la qual els ministres i comissaris es refereixen com una xarxa de seguretat per a les persones, tot i que serà perquè els estats financin ERTOs i no pagarà directament prestacions a cap treballador. D’altra banda hi ha una línia de 200.000 milion del Banc Europeu d’Inversions, pensada per donar liquiditat a empreses.

I, per últim, la part més complicada. La que amenaçava en bloquejar tota la resta. Una línia de 240.000 milions d’euros vinculada al fons de rescat (Mede) que Països Baixos pressionava fins últim moment perquè l’estat que la demanés quedés lligat a l’obligació de fer ajustos estructurals i control pressupostar-hi, encara que fos en una segona fase. Itàlia s’hi negava del tot, però finalment ha acceptat després que els neerlandesos cedissin en les condicions.

Les dues parts més separades (l'Haia i Roma piulaven satisfetes tot seguit). D'una banda, el polèmic ministre holandès Wopke Hoekstra, qualificava l'acord de "sensat" però també insistia que es mantenen "completament oposats als coronabons perquè aquest concepte no ajudarà Europa ni els Països Baixos a curt termini". D'altra banda, el seu homòleg italià, Roberto Gualtieri, pilulava satisfet per la guerra donada: "Els eurobons estan sobre la taula, les condicionalitats del Mede fora. Estem lliutant per una proposta ambiciosa al Consell Europeu. Lluitarem per fer-ho realitat".