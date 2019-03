L’americana Dynatrace obre el seu ‘hub’ a la Torre Glòries

La tecnologia segueix ocupant bona part de les oficines de la Torre Glòries. La companyia de softwarenord-americana d’origen austríac Dynatrace va inaugurar ahir el seu laboratori de programació informàtica a l’emblemàtic edifici de la capital catalana. Des que s’hi va començar a instal·lar, l’empresa ha anat creixent i ja té una plantilla de prop de 50 treballadors, que preveu triplicar fins als 150 en els pròxims tres anys. De fet, la companyia ocuparà almenys dues plantes de la Torre Glòries, però podria expandir-se encara més si hi ha prou espai. El responsable de l’equip barceloní, Peter Kuntz, va assegurar que l’empresa busca enginyers per créixer.

Aquest és el cinquè laboratori tecnològic de Dynatrace, segons va explicar el seu fundador i director de tecnologia, Bernd Greifeneder. “Volem fer millors productes que els de la costa oest dels Estats Units”, va insistir. L’empresa amb seu a Boston permet que altres companyies puguin monitoritzar i veure com funcionen els seus programes i aplicacions. Concretament, els enginyers que treballin al laboratori de Barcelona se centraran en la nova funció Session Replay, que serveix per seguir el recorregut que fa l’usuari dins una plataforma o pàgina web. Entre els seus clients hi ha empreses globals, però també d’espanyoles com el BBVA, Telefónica i Iberia.

Compra de Qumram

En l’aterratge a la Torre Glòries, Dynatrace hi ha invertit prop d’un milió d’euros. Tot i així, l’empresa de softwareja havia arribat a la capital catalana el novembre del 2017, quan va comprar l’empresa suïssa amb oficines a Barcelona Qumram. Dynatrace té una plantilla de gairebé 2.000 persones arreu del món, però concentra gairebé tot el personal tècnic a Europa, d’on són els fundadors. L’any passat va facturar prop de 440 milions d’euros.