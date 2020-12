L'Estat tindrà enllestit el pla per combatre la precarietat juvenil a principis del 2021

“No es pot justificar la degradació de l’atur juvenil ni expressament, ni indirectament, ni implícitament en beques o figures similars". La frase és de la ministra de Treball espanyol, Yolanda Díaz, que ha tornat a deixar clar que el govern vol posar fi a la precarietat juvenil o, dit a la seva manera, "a les fórmules que no funcionen com a mecanisme d’inserció laboral”.

El ministeri de Treball, de fet, fa setmanes que té damunt la taula un nou marc de polítiques públiques d’ocupació per aconseguir que les ofertes laborals que es posin a l'abast d'aquest col·lectiu siguin “feines estables i de qualitat, sense degradar els costos”, ha dit Díaz durant la presentació de l’informe Joves i mercat laboral a Espanya del Consell Econòmic i Social (CES) publicat aquest dilluns. La ministra ha anat més enllà i fins i tot ha avançat que al principi del 2021 preveu que estigui enllestida aquesta estratègia.

La crisi sanitària encara ha empitjorat més la precarietat laboral juvenil i les dades són cada cop més preocupants. Segons l'última enquesta de població activa (EPA) referent al tercer trimestre de l'any, quatre de cada deu joves de menys de 25 anys (40%) estan sense feina a Espanya: Fa un any el percentatge era del 31%.

Per capgirar la situació, l'estudi del CES proposa destinar una part dels fons de recuperació europeu per incentivar la contractació indefinida de menors de 25 anys i blindar el que es coneix com a Pla de Xoc per l'Ocupació Jove, tenint en compte que la seva dotació prevista fins al 2021 pot quedar compromesa a causa de la crisi del covid-19.

Les principals víctimes de la crisi

Alhora, l'organisme demana que els plans educatius s'adaptin a les necessitats reals de les empreses. "Espanya corre el risc de perdre una generació de joves 'ni, ni, ni': ni tenen feina, ni en busquen ni en volen", ha lamentat el president del CES en funcions, Pedro Fernández Alén, que creu que els menors de 25 anys seran "les principals víctimes de l'actual crisi econòmica". De fet, ha insistit que el país ha de reforçar els seus joves enfront de l'atur, "perquè el que no s'inverteixi avui en obrir les portes del mercat laboral a menors de 25 anys es gastarà demà en partides per a la desocupació i subsidis".

A l'informe del CES també es demana que es dediquin més esforços per adequar el sistema educatiu i d'aprenentatge al nou entorn digital i tecnològic i es recomanen mesures tant per reduir l'abandonament escolar com per frenar el descens del nombre d'universitaris i augmentar la proporció de graduats en carreres científiques.