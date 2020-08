L'atur es redueix en 15.600 persones a Catalunya al juliol

El nombre d'aturats a Catalunya el passat mes de juliol va ser de 469.349, la qual cosa representa una disminució de 15.670 en comparació amb el mes de juny, és a dir, un 3,2% menys, segons dades publicades aquest dimarts pel ministeri de Treball i Economia Social. No obstant, si es compara amb un any enrere, hi ha 110.519 aturats més, un augment del 30,8%.

A nivell espanyol, l'atur també va caure, en aquest cas amb 89.849 desocupats, un 2,3%, menys que el mes anterior, i el nombre d'espanyols que busquen feina és de 3.773.034. Es tracta de la reducció mensual més forta des del maig del 1997. Ara bé, en comparació amb el juliol del 2019, la xifra suposa que hi ha 761.601 treballadors més sense feina, la qual cosa representa un increment del 25,2%.

Amb aquestes caigudes tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, l'atur torna a caure després de diversos mesos a l'alça coincidint amb l'esclat de la pandèmia del covid-19.

En total, al juliol es van signar més de 239.000 contractes a Catalunya, dels quals 29.000 van ser indefinits i tota la resta, gairebé 210.000, temporals. En total, en el que portem d'any el 85,5% dels contractes de treball creats han sigut de caràcter temporal i només un 14,5% han sigut de durada indeterminada.

Tots els sectors de l'economia van crear ocupació. El sector serveis, que és el que té més pes en el conjunt de l'economia, va crear un total de 183.000 llocs de treball nous el mes passat. Al sector industrial se'n van crear quasi 35.000, a la construcció 12.000 i al sector primars, més de 8.000.

Cauen els afectats per ERTO

El govern també ha facilitat les xifres dels treballadors que, malgrat tenir un contracte laboral en vigor, estan afectats per un ERTO. A Espanya, al juliol hi havia uns 1,18 milions de treballadors en un expedient temporal, 712.000 menys que un mes enrere. Des de l'abril, la xifra s'ha rebaixat un 67%. Del total d'afectats per ERTO, uns 932.000 ho són per expedients de força major.

A més, els quasi 228.000 empleats que es troben amb suspensions parcial de la feina ja representen un 20% del total d'afectats per ERTOs, el percentatge més elevat des que el govern va declarar l'estat d'alarma el passat mes de març.